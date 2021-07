Een kijkje in de verscheidenheid aan lenzen

Als je over straat loopt en om je heen kijkt, zul je zien dat heel wat mensen uiteenlopende brillen dragen om scherp te kunnen zien. Mensen met lenzen daarentegen zal je uiteraard minder snel herkennen, maar dat betekent niet dat er minder variatie is in typen lenzen. Zo draagt de één maandlenzen, de ander daglenzen, weer een ander droge ogen lenzen en nog iemand anders torische lenzen. Echter, waarom bestaan er geen universele lenzen en hoe kom je er dan achter welke lens bij jouw oog past? In dit artikel lees je meer over de diversiteit binnen lenzen en kom je te weten hoe jij op een aangename manier weer haarscherp kunt zien.

1. Daglenzen voor eenmalig gebruik

Daglenzen is een verzamelnaam voor alle lenzen die slechts één dag gebruikt kunnen worden. De term daglenzen zegt dan ook weinig over de oogafwijking waarvoor de lens corrigeert, zoals verziendheid, astigmatisme of bijziendheid. Desondanks voorzien daglenzen je over het algemeen van optimaal zicht, omdat je constante kwaliteit van de lens zal ervaren. Deze kwaliteit neemt bijvoorbeeld af op het moment dat je week- of maandlenzen zal dragen. Bovendien zijn daglenzen hygiënisch, doordat je elke dag een nieuwe, schone lens draagt. Dat betekent echter zeker niet dat week- of maandlenzen onhygiënisch zijn; daglenzen gaan hierin alleen een stapje verder.

2. Torische lenzen bij astigmatisme

Doorgaans hebben lenzen een ronde vorm, omdat ogen dat vaak ook zijn. Desondanks bestaan ogen zeker niet altijd in een universele vorm, aangezien sommige mensen bijvoorbeeld ovaalvormige ogen hebben en daardoor een cilindrische afwijking ontwikkelen. Wanneer dit het geval is, wordt dit aangeduid met de term ‘astigmatisme’ en is het noodzakelijk om torische lenzen te dragen. Een gewone lens zal jouw zicht namelijk vertroebelen, doordat de ronde lens niet past op jouw ovaalvormige oog. Met torische daglenzen verdwijnt deze waas echter als sneeuw voor de zon, waardoor jij weer perfect en prettig kunt kijken!

3. De sterktes gecombineerd in multifocale lenzen

Torische lenzen worden nogal eens verward met multifocale lenzen, maar deze twee typen lenzen zijn zeker niet hetzelfde. Multifocale lenzen hebben betrekking op lenzen die jouw kijkers zowel van veraf als van dichtbij scherp zicht bieden. Beide sterktes worden dus samengenomen in één lens, waardoor je in iedere situatie goed kan zien: van een boek lezen tot op een uitzichtpunt staan. Daarbij komt dat voornamelijk ouderen baat hebben bij multifocale lenzen, omdat mensen op leeftijd last kunnen krijgen van ouderdomsverziendheid. Het combineren van de sterktes is daarom dé oplossing voor zichtproblemen.

4. Ondoorzichtige en transparante kleurlenzen

Heb jij altijd al gewone contactlenzen gehad, maar wil jij jouw kijkers echt in het oog laten springen van anderen? Dan zijn kleurlenzen dé manier om jouw ogen op te laten vallen! Er kan hierbij onderscheid gemaakt worden tussen twee typen kleurlenzen, te weten ondoorzichtige en transparante kleurlenzen. Ondoorzichtige kleurlenzen zorgen ervoor dat jouw iris een andere kleur krijgt en bestaan in een ruim palet aan kleuren. Transparante kleurlenzen daarentegen accentueren de kleur van jouw oog door de kleur te intensiveren. De kleur van jouw oog verandert dus niet zoals bij ondoorzichtige kleurlenzen, maar valt net iets meer op.