60,8% van de werkgevers in de sector zorg en welzijn loopt het risico op terugbetaling noodhulp NOW

Datum aanvragen definitieve berekening NOW-steun nadert

37% van de werkgevers weet niet dat zij zélf de definitieve berekening van hun NOW-tegemoetkoming moeten aanvragen. Tot nu toe heeft pas 39,2% van de werkgevers in de sector zorg en welzijn de definitieve berekening aangevraagd. Dat blijkt uit onderzoek van UWV. Het is raadzaam daar alert op te zijn, want de deadline voor het definitief vaststellen van de hulp in de eerste aanvraagperiode NOW nadert. Als werkgevers de definitieve berekening niet tijdig aanvragen, kan dat leiden tot een terugvordering van het complete voorschot.

Van begin april tot eind mei 2020 vroegen ruim 139.000 werkgevers via de NOW-regeling een tegemoetkoming in hun loonkosten aan. Het aanvragen en ontvangen van het voorschot was de eerste stap van het proces. Aanvragers moeten nu ook nog zelf de berekening aanvragen om het definitieve steunbedrag te bepalen. Landelijk hebben tot nu toe zo’n 60.000 werkgevers een definitieve berekening voor de eerste steunperiode aangevraagd. Ruim 79.000 (57%) hebben dit echter nog niet gedaan.

Werkgevers riskeren hun ontvangen steun te moeten terugbetalen

Uit het onderzoek van UWV blijkt dat 9.881 van de 16.251 werkgevers in de sector zorg en welzijn hun definitieve berekening nog moet aanvragen. Voor de noodsteun die werkgevers hebben ontvangen in de eerste steunperiode, kunnen werkgevers nog tot en met 31 oktober 2021 een definitieve berekening aanvragen. Janet Helder, bestuurslid bij UWV: ‘Er is nog tijd. Maar werkgevers die geen aanvraag doen voor de definitieve berekening lopen het risico dat ze straks in de problemen komen. Geen definitieve berekening betekent dat de tegemoetkoming op nul wordt vastgesteld en je dus je hele voorschot moet terugbetalen. Dat willen we voorkomen. Dat we nu op slechts 39,2% zitten, is dus zorgwekkend.’

Drukte bij accountants

Werkgevers die een derden- of accountantsverklaring nodig hebben, hebben een aanvullend probleem. Helder: ‘Het is ontzettend druk bij boekhouders en accountants momenteel. Daarom is het echt belangrijk dat werkgevers weten dat ze zélf in actie moeten komen en dat ze nu aan de slag moeten.’

37% niet op de hoogte

Van de werkgevers die nog geen aanvraag hebben ingediend, geeft 44% aan nog bezig te zijn met het verzamelen van documenten of te wachten op de derden- of accountantsverklaring. Zo’n 15% zegt bewust te wachten. Maar 37% van de werkgevers onderneemt geen actie, omdat ze niet voldoende op de hoogte zijn dat ze zélf de definitieve berekening moeten aanvragen.

Hulp voor werkgevers

Werkgevers kunnen hun definitieve berekening aanvragen sinds 7 oktober 2020 en de aanvraag moet ingediend zijn voor 31 oktober 2021. De definitieve berekening is nodig om te bepalen op welke definitieve tegemoetkoming werkgever recht heeft. Daarvoor wordt gekeken naar de daadwerkelijke loonsom en het daadwerkelijke omzetverlies.

Wat een werkgever moet doen om een definitieve berekening aan te vragen heeft UWV op deze informatiepagina uiteengezet. Aan de hand van onder meer uitlegvideo’s, stappenplannen en simulatietools helpt UWV werkgevers op weg. Daarnaast is het mogelijk om te bellen naar UWV Telefoon NOW via 088 – 898 20 04. Het aanvragen van een definitieve berekening kan hier.

