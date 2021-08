Brandincident in Opslagruimte Biocartis in Mechelen, België

Biocartis Group NV (de ‘Vennootschap’ of ‘Biocartis’) (Euronext Brussels: BCART) meldt dat er in de nacht van 30 juli 2021 brand is uitgebroken in één van de opslagruimtes van de Vennootschap in Mechelen, België.

Aanzienlijke schade

Niemand raakte gewond en alle medewerkers van Biocartis op de site waren veilig. Hoewel het brandincident aanzienlijke schade veroorzaakte aan de opslagruimte en de grondstoffenvoorraad, werd de productielijn (‘ML2’) die zich in het getroffen gebouw bevindt, niet beschadigd. De productie zal echter worden verstoord als gevolg van de structurele schade aan het gebouw door zowel de brand als de waterschade van de bluswerkzaamheden.

Biocartis evalueert momenteel de impact van de verloren grondstoffen op de productiecontinuïteit en bereidt een plan voor om de overdracht van de productie van productielijn ‘ML2’ in het getroffen gebouw naar productielijn ‘ML1’, die zich in een ander gebouw op de site in Mechelen bevindt, te maximaliseren. Daarnaast evalueert de Vennootschap de mogelijkheden om grondstoffen van verschillende leveranciers aan te kopen om zo de productievertraging tot een minimum te beperken.

Biocartis dankt de brandweer van Mechelen en het personeel van Biocartis voor hun snelle optreden en hun professionalisme bij de afhandeling van dit incident.

Verdere updates zullen indien nodig worden bekendgemaakt.

Bron: Biocartis