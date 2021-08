Vaccins: meest kosteneffectieve instrument tegen corona’

‘Pfizer en Moderna verhogen de prijs van hun coronavaccin voor Europese Unie’ | NOS

Coronavaccins zijn en blijven het meest effectieve instrument om de pandemie de kop in te drukken. Nederland geeft in 2020 en 2021 in totaal ruim € 76 miljard uit aan corona, berekende de Algemene Rekenkamer. Daarvan gaat slechts € 330 miljoen naar vaccins (ontwikkeling en implementatie) en medicatie.

Meest kosteneffectieve instrument

De kosten van vaccins vallen dus in het niet bij de overige uitgaven voor corona, zoals de steunmaatregelen voor bedrijven en andere uitgaven in de zorg, zoals medische hulpmiddelen. Daarmee zijn vaccins ook het meest kosteneffectieve instrument voor de samenleving, in de strijd tegen deze pandemie.

Geneesmiddelenbedrijven hebben voor eigen rekening en risico grote investeringen gedaan om ongekend snel een goed vaccin te ontwikkelen en grootschalig te produceren. Soms waren er ook investeringen van de overheid, in andere gevallen niet. Er zijn ruim 800 vaccins en medicijnen in ontwikkeling, waarvan er tot nu toe slechts een handjevol zijn goedgekeurd in Europa.

Nodig om winst te maken

Dat betekent dat er tot nu toe vooral veel bedrijven zijn die hun investeringen, variërend van honderden miljoenen tot enkele miljarden euro’s, niet terugverdienen. Enkele farmaceuten zien hun inspanningen nu beloond met een rendement op hun onzekere investering. Om ervoor te zorgen dat geneesmiddelenbedrijven vaccins kunnen blijven ontwikkelen tegen de nieuwe COVID-varianten, is het nodig om winst te maken. Zodat ze kunnen blijven investeren in de veiligheid van mensen.

‘We zijn pas veilig als we allemaal veilig zijn.’ Dat is een credo dat de geneesmiddelensector van harte onderschrijft. Een bedrijf als Pfizer verstrekt daarom zowel dit jaar als volgend jaar 1 miljard doses vaccins aan landen met midden- of lage inkomens. Daarvan worden er honderden miljoenen aangeboden tegen een non-profit prijs. Internationale solidariteit betekent immers dat de landen met de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen.

Tegelijkertijd vragen de nieuwe varianten van het coronavirus, zoals de deltavariant, veel aandacht. Bedrijven onderzoeken momenteel in hoeverre hun vaccins moeten worden aangepast, om te voorkomen dat deze varianten onnodig veel slachtoffers maken.

Dit is een expertquote van Gerard Schouw, Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, in het kader van ANP Expert Support. Gerard Schouw is directeur van Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen

Bron: ANP Expert Support