Dialysepatiënt MMC kan voortaan dichtbij huis dialyseren

Een primeur in de regio: Máxima MC en dialysecentrum Dianet hebben een dialysehub opgezet in zorgcentrum Valkenhof. De dialysehub maakt het voor patiënten van Máxima MC (MMC) mogelijk om dichter bij huis te dialyseren.



Dialysebehandelingen zijn vaak ingrijpend en tijdrovend. Patiënten komen hiervoor meestal drie dagen per week, vier uur per dag naar het ziekenhuis. Daarom vinden veel patiënten dialyseren in hun eigen omgeving prettig en comfortabel. Máxima MC en dialysecentrum Dianet hebben een dialysehub opgezet in zorgcentrum Valkenhof. De betrokkenen en de patiënten zijn enthousiast over deze nieuwe mogelijkheid dichtbij huis. Jacobine van Ampting en Sander Keet, beiden internist-nefroloog in MMC, hebben zich ingezet om de hub te verwezenlijken. “De dialysehub is een goed alternatief voor patiënten die stabiele dialyses hebben en niet thuis willen dialyseren. Op deze manier kunnen ze buiten het ziekenhuis, dichter bij huis dialyseren”, vertelt Keet.



Dialysehub

Een dialysehub is een ruimte op een locatie buiten het ziekenhuis waar dialysepatiënten gedialyseerd kunnen worden. De behandeling gebeurt nog steeds binnen een zorginstelling, waar er altijd een dialyseverpleegkundige van Dianet aanwezig is om te assisteren. Daarbij is de setting een stuk kleinschaliger dan een dialyseafdeling. In de dialysehub in Valkenhof kunnen twee patiënten tegelijk dialyseren.

Dialyseren dichtbij huis

Voor patiënten is vooral de reistijd naar het ziekenhuis erg belastend. Een plek dichter bij huis is dan zeer welkom. Mieke de Bruin kreeg als dialysepatiënt de kans om op vijf minuten van haar woning te gaan dialyseren. Dit scheelt haar in totaal een uur reistijd. En dat drie keer per week. “Ik zou thuis kunnen dialyseren, maar ik wil thuis geen ziekenhuissetting. De dialysehub is voor mij een goede middenweg tussen het ziekenhuis en thuis.” Een ander voordeel van een dialysehub is dat het een stuk kleinschaliger en rustiger is. “Hier heb ik meer privacy, dat vind ik ook erg prettig”, sluit De Bruin tevreden af.

Foto: Mieke de Bruin dialyseert voortaan in een dialysehub dichtbij huis

Bron: MMC