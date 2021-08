Waarom voelen we ons zoveel beter in de natuur?

Ontdek hoe de natuur ons gezonder, gelukkiger en creatiever maakt

Veel mensen voelen zich verbonden met de natuur. We voelen ons gelukkig in het groen, omringt door planten, dieren, mooie landschappen en ander natuurschoon. Maar hoe komt dat eigenlijk? Boswachter Marieke Schatteleijn, bekend van het tv-programma BinnensteBuiten, gaat in het boek Natuurzin op zoek naar antwoorden.

Biologische klok

Wat betekenen de donkere decemberdagen voor onze biologische klok? Wat kunnen we leren van de bouwwerken van mieren? Wat doet hardlopen in de frisse buitenlucht met je immuunsysteem? En waarom komt het stadsbrein tot rust in de natuur?

Marieke Schatteleijn is sinds 2010 boswachter bij Staatsbosbeheer, een organisatie die het groene erfgoed van Nederland beheert. Staaatsbosbeheer beschermt 273.000 ha natuur, maakt zich sterk voor een natuur waarmee je je verbonden voelt en die duurzaam wordt benut. Marieke is overtuigd van de positieve en helende werking van de natuur op de mens. In dit boek neemt ze je mee naar haar favoriete natuurgebieden en geeft ze antwoord op allerlei vragen over de natuur. Volledig geïllustreerd met prachtige natuurfoto’s en boordevol tips.

Over de auteur

Marieke Schatteleijn is boswachter bij Staatsbosbeheer en medepresentator van het tv-programma BinnensteBuiten (KRO-NCRV). Via haar werk wil ze haar verwondering over de natuur delen, mensen motiveren om zelf de verbinding met de natuur te ervaren en om bewust met hun omgeving om te gaan.

Natuurzin | Auteur: Marieke Schatteleijn | ISBN: 9789021584195 | Prijs: €22,50 | Verschijnt op 28 september 2021

Bron: Kosmos