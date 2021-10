#openup: 1 op 3 jongeren sinds coronacrisis opener over hoe ze in hun vel zitten

#openup is een samenwerking van NPO FunX, NPO 3 en NPO 3FM, op initiatief van HUMAN en MIND

Een op drie jongeren (33 procent) vindt dat ze sinds de coronapandemie beter zijn geworden in het vertellen over hoe ze in hun vel zitten. Dat blijkt uit een onderzoek van 3Vraagt, onderdeel van het EenVandaag Opiniepanel, in samenwerking met NPO FunX, NPO 3, NPO 3FM op initiatief van MIND en HUMAN in het kader van de #openup-week. Deze vindt plaats van zondag 10 tot en met vrijdag 15 oktober en is bedoeld om jongeren te stimuleren open te zijn over hun psychische klachten.

De jongeren hebben het gevoel dat er meer ruimte is om te delen wanneer het niet oké gaat. Ze merkten dat iedereen in meer of mindere mate struggelde tijdens de coronacrisis en dat mentale gezondheid vaker onderwerp van gesprek was. De cijfers illustreren waarom ook dit jaar de jongerenmerken de handen ineenslaan voor de vijfde editie van #openup. Samen stimuleren ze openheid over psychische klachten, omdat openheid ervoor zorgt dat jongeren eerder aan de bel trekken en hulp zoeken. MIND, Human, FunX, NPO 3 en 3FM roepen jongeren op hun eigen verhaal te delen met de hashtag #openup. Daarnaast vragen ze jongeren om niet alleen zelf open te zijn, maar ook om belangstelling te tonen als ze denken dat het niet goed met iemand anders gaat.

Veel stress onder jongeren

In het onderzoek vertelt een groot deel van de jongeren dat ze het afgelopen jaar langere tijd te maken hadden met stress (63 procent), somberheid (54 procent) en eenzaamheid (49 procent). Deze problemen zijn niet nieuw. Ook in het openup-onderzoek vóór de coronacrisis vertelden jongeren hierover. Bijvoorbeeld door gebeurtenissen in hun leven, prestatiedruk of negatieve gedachten. Wel zegt 31 procent van de deelnemers met psychische klachten dat de pandemie het erger heeft gemaakt. Ook is het aantal jongeren dat zich eenzaam voelt gestegen, van 37 procent naar 49 procent.

Kijk voor meer resultaten uit het onderzoek op NPO3.nl/3Vraagt

Bron: NPO