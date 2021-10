Voetballer die vaak kopt, heeft later meer kans op dementie

De Britse oud-voetballer Gary Pallister vertelde onlangs in een interview dat hij bang is dat hij door de vele kopballen uit zijn carrière kandidaat is om getroffen te worden door dementie. Wetenschappelijk onderzoek lijkt er inderdaad op te duiden dat voetballers die zeer vaak koppen, een hogere kans hebben op dementie.

Dit effect werd overigens alleen gezien bij profvoetballers, waarbij ook gezien werd dat de voetballers die vaak koppen en die vaak harde afstandsschoten koppen, meer risico lopen dan andere profvoetballers. Dit volgt eigenlijk op waarnemingen uit onderzoek dat mensen die hersenletsel hebben opgelopen door bijvoorbeeld een ongeval een wat hoger risico hebben op dementie.

Het is zeker niet zo dat hersenletsel of profvoetbal zeker leidt tot dementie. De kans wordt alleen wat hoger. Bovendien moeten we hierdoor de positieve effecten van amateurvoetbal niet uit het oog verliezen. Sport is goed voor het lichaam en zeker ook voor de hersenen. Bij kinderen is het wel zaak om het zekere voor het onzekere te nemen. Al is het alleen maar omdat we niet weten of ze later in het leven nog veel koppen als profvoetballer.

In Nederland is het advies beneden de 16 jaar niet (structureel) te trainen op koppen. Ook luidt het advies om een speler, die door een kopbal of ander contact met het hoofd verschijnselen vertoont van hersenschade, meteen van het veld te halen. Ook bij twijfel is het advies om te stoppen met spelen. Zo wordt snel opvolgend hersenletsel, wat extra schadelijk is, voorkomen.

Dinant Bekkenkamp, teamleider wetenschappelijk onderzoek – woordvoerder, Alzheimer Nederland.