Onderzoekers Erasmus MC brengen cosmetische ingrepen in kaart

Aantal cosmetische fillerbehandelingen stijgt 17,5% in 3 jaar tijd

Het opvullen van rimpels, wallen en lippen met fillers wint flink aan populariteit in Nederland. In de periode 2016 tot en met 2019 steeg het aantal fillerbehandelingen met 17,5%. Ook werden er in 2016 al 390.000 cosmetische ingrepen, zoals botox en fillers verricht. In 2019 liep dat fors op tot ruim 450.000. Ook mannen schromen niet voor het spuitje om er beter of jonger uit te zien. Bij 1 op de 8 ingrepen gaat het om een man. De gemiddelde leeftijd van de behandelde patiënt is 43 jaar.

Dat blijkt uit het onderzoek ‘De complicaties van filler behandelingen’ waarop cosmetisch arts KNMG dr. Tom Decates deze week is gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit. Het onderzoek is verricht in nauwe samenwerking met specialisten van het Erasmus Medisch Centrum onder wie de bekende dermatoloog dr. Peter Velthuis, voormalig eigenaar van de gelijknamige keten van cosmetische klinieken en van het Universitair Medisch Centrum Groningen plastisch chirurg Prof. dr. B. van der Lei, de eerste Hoogleraar Cosmetische Plastische Chirurgie van Nederland. De bevindingen worden vandaag gepubliceerd in het wereldwijde gezaghebbende vakblad Journal of Cosmetic Dermatology.

In 2018 kwamen de onderzoekers al groot in het nieuws omdat ze als eersten ter wereld het aantal botox en fillerbehandelingen in kaart hebben gebracht.

Taboesfeer

‘De cijfers geven aan dat 1 op de 41 vrouwen in ons land zich laat behandelen met een filler. En dat dit een jaarlijks terugkerend ritueel is’, stelt dr. Tom Decates. ‘Daarmee zijn botox en filler behandelingen de meest voorkomende esthetische ingrepen. We vermoeden dat de cijfers in omringende landen hoger uitpakken aangezien cosmetische ingrepen door onze calvinistische cultuur nog in de taboesfeer zit. De populariteit in Azië en Latijns-Amerika zal fors hoger uitpakken. Maar tot nu toe is Nederland het enige land ter wereld dat het aantal cosmetische ingrepen heeft geïnventariseerd.’

Doel van het onderzoek is om beter in kaart te brengen wat de aantallen complicaties zijn van fillers en zo beter voorlichting te kunnen geven. Met 138.496 fillerbehandelingen in 2016 en 162.702 in 2019 is er een stijging van 17,5 procent. Op het complicatiespreekuur voor fillerbehandelingen in het Erasmus MC zien de dokters ook een toename van het aantal complicaties.

Weet waar je heen gaat

‘Het is daarom heel belangrijk’, stelt Decates, ‘om uit te zoeken of een arts bekwaam is om bij jou een fillerbehandeling uit te voeren. Het is helaas voor een patiënt momenteel vaak onduidelijk of een behandelend arts voldoende gekwalificeerd is. Via de beroepsvereniging van de plastisch chirurgen (NVPC), cosmetisch dermatologen (NVCD) en cosmetisch artsen KNMG (NVCG) kan dit opgezocht worden. Wanneer een cosmetisch arts KNMG aangesloten is bij de Nederlandse Vereniging voor Cosmetische Geneeskunde (NVCG) is gewaarborgd dat deze verstand van zaken heeft. Artsen van deze beroepsverenigingen zijn gespecialiseerd in dergelijke behandelingen, moeten voldoen aan strenge eisen, zijn onderworpen aan streng toezicht en volgen aanvullende opleidingen om de kennis up to date te houden. Bovendien wordt samen met andere veldpartijen en het ministerie van VWS hard gewerkt om het kwaliteitskader cosmetische geneeskunde verder te verbeteren.’

Slijmlaag om filler

De artsen hebben ook gezocht naar de oorzaken van fillers. Decates. ‘In een grotere studie met grotere aantallen patiënten moeten we sterkere conclusies kunnen krijgen. We zien nu dat mogelijk ons DNA een rol speelt bij het ontstaan van complicaties.’

Een DNA-test voor een cosmetische ingreep zou dus theoretisch in de toekomst kunnen helpen de risico’s in kaart te brengen voor complicaties. Daarnaast zetten we echografie in om beter te zien wat er gebeurt onder de huid. We hebben gezien dat bij enkele personen zich rondom de ingespoten filler een biologische slijmlaag vormt. Deze laag vormt een goede bodem voor bacteriën. Deze bacteriën kunnen complicaties veroorzaken. Een bacteriedodend antibioticum zou mogelijk een oplossing zijn om ontstekingen van de filler te voorkomen. We doen onderzoek op nog onontgonnen medisch terrein. De grote lijnen hebben we nu kaart gebracht. We weten nu waar we gerichter naar moeten zoeken en wat goede onderzoeksvragen zijn om nog veel meer te weten te komen.’

Bron: Erasmus MC