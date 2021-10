Sophi, dé plek om op adem te komen voor ouders van een beperkt kind

Philadelphia lanceert een platform voor ouders van kinderen met een beperking. Geen website met saaie informatie, maar een digitaal magazine vol inspiratie. Je leest er verhalen van andere ouders, herkenbare ervaringen en je kan zelfs meedoen aan gratis webinars. Sophi.online is er voor alle ouders. Hun kinderen hoeven geen cliënt te zijn bij Philadelphia.

Sophi is er voor al die ouders en verwanten van een kind met een beperking, die behoefte hebben aan het delen van ervaringen. Of het nu gaat over diagnostiek, de nieuwste therapieën of hoe je als ouder goed voor jezelf zorgt, alle onderwerpen waar ouders van kinderen met een beperking elke dag mee te maken hebben, komen aan bod. Dit online magazine staat vol verhalen en zorgt zo voor herkenning en geeft houvast in het leven van gezinnen met een kind met een beperking.

Webinars

Er komt minimaal één nieuw verhaal per week online. Daarnaast organiseert Philadelphia ook webinars op Sophi.online. Zorgprofessionals, maar ook ervaringsdeskundigen nemen het voortouw in deze webinars. De onderwerpen die de komende maanden de revue passeren zijn Levend Verlies (8 november), seksualiteit (30 november) en Zeggenschap (11 januari) Het aanbod is divers, want samenleven met een kind met een beperking is dat ook.

Waarom dit initiatief?

Sophi is een initiatief van Philadelphia Zorg en wordt gemaakt door en voor ouders van een kind met een beperking, aangevuld met professionals. Door goed te luisteren naar wat er speelt, hopen we veel vragen en onzekerheden weg te nemen. Zo willen we een bijdrage leveren aan het verbeteren van kwaliteit van leven van zowel de kinderen met een beperking als de gezinnen waarbinnen deze kinderen opgroeien.

Suggesties of verbeteringen?

We laten ons graag voeden door jou – vader/moeder/broer/zus/opa/oma etc. – van een kind met een beperking. Heb je een tip, feedback over de huidige inhoud van Sophi of een verhaal dat je graag wilt delen? Laat het ons weten, want we maken Sophi voor jou.

Bron: Philadelphia