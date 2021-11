Specifieke zorg voor jonge kankerpatiënten

Elk jaar horen ongeveer 3900 jongvolwassenen tussen de 18 en 39 jaar in Nederland dat zij kanker hebben. Deze AYA’s (adolescents & young adults) zijn in de bloei van hun leven en verliezen bij de diagnose vaak de grip op hun leven. VieCuri Medisch Centrum biedt als eerste Limburgse ziekenhuis na Maastricht UMC+ leeftijdsspecifieke zorg en ondersteuning aan jonge kankerpatiënten.

Jonge patiënten, andere vragen

De meerderheid van alle kankerpatiënten is ouder dan 60 jaar, wat maakt dat jongvolwassenen veelal een uitzondering vormen in de wachtkamer. Zij kampen met andere vragen, over bijvoorbeeld het afmaken van hun studie, solliciteren bij een eerste baan of het stichten van een gezin. Karin (32) uit Venlo kreeg op haar 23ste borstkanker. Zij had destijds behoefte gehad aan een dergelijk spreekuur. “De eerste fase na de diagnose ben je alleen maar bezig met overleven. Pas later ga je verwerken wat je allemaal hebt meegemaakt. Als je op zo’n jonge leeftijd te maken krijgt met kanker, komen er talloze vraagstukken voorbij waar je van tevoren niet over hebt nagedacht. Een levensverzekering krijgen voor de hypotheek bijvoorbeeld, of een kinderwens die misschien in het gedrang komt. Ik had het prettig gevonden als ik via het AYA-spreekuur gerichte adviezen had gekregen. Gelukkig is dit spreekuur er nu wel voor jongvolwassenen met kanker.”

Geen witte jas

Vivian Hendrikx, physician assistant oncologie/hematologie van VieCuri: “Tijdens de normale oncologische controles en consulten gaat het in eerste instantie om de medische kant van de ziekte. Vragen over andere zaken waar je tegenaan loopt als jongvolwassene kun je natuurlijk altijd stellen, maar tijdens het AYA-spreekuur geven we jongeren de mogelijkheid om hier dieper op in te gaan. We kijken specifiek naar de thema’s die belangrijk zijn voor een jongvolwassene. De witte jas gaat uit en we zitten bewust niet in een behandelkamer. Dat maakt de setting minder formeel en prettiger voor de patiënt wanneer het over gevoelige zaken gaat.”

Elke week spreekuur

Het AYA-team van VieCuri bestaat uit zorgprofessionals die specifieke kennis hebben over kanker op jongvolwassen leeftijd en speciaal zijn opgeleid om jongvolwassenen optimaal te begeleiden.

Ze hebben nauw contact met alle zorgprofessionals die betrokken zijn bij de AYA-zorg, zoals de medisch specialist en de psycholoog. Er is elke week een AYA-spreekuur in het oncologiecentrum bij VieCuri. Paula Mertens, verpleegkundig specialist: “Wij zijn niet degenen die alle problemen direct kunnen oplossen, maar we hebben een netwerk aan zorgverleners dat onze patiënten verder kan helpen als het om specifieke hulpvragen gaat. Bij complexe hulpvragen overleggen we met onze AYA-collega’s in het Maastricht UMC+.”

Over het AYA Zorgnetwerk

Het AYA-team van VieCuri is onderdeel van het Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Zorgnetwerk. Binnen dit netwerk worden AYA-zorgverleners ondersteund en geschoold, wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan naar kanker bij jongvolwassenen en expertise gedeeld. Zo blijft alle kennis en kunde over ‘kanker op AYA-leeftijd’ steeds actueel. Het AYA Zorgnetwerk is opgebouwd uit zes regionale zorgnetwerken waardoor AYA-zorg bij iedere AYA zo dichtbij als mogelijk voor handen is.

.

Vivian Hendrikx (links) en Paula Mertens (rechts) samen met oud-patiënte Karin (midden)

Bron: Viecuri