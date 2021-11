10.000 verbonden gebruikers van elektrische rolstoelen van Permobil wereldwijd die profiteren van slimme rolstoeltechnologie

Permobil combineert hardware, digitalisering, ontwerp en diensten om de ‘uptime’ van producten voor individuele gebruikers te maximaliseren.

Onze wereld is verbonden, en dat geldt sinds 2018 ook voor de elektrische rolstoelen van Permobil. 10.000 gebruikers van Permobil-rolstoelen wereldwijd hebben ervoor gekozen om een live internetverbinding met hun elektrische stoel te activeren.

Verbonden rolstoelen bieden gebruikers meerwaarde door ze via de MyPermobil-app waardevolle realtime informatie te geven over de status van hun rolstoelaccu, de afgelegde afstand en het gebruik van de elektrische zitfunctie. Lokale servicemonteurs hebben er ook baat bij, doordat gegevens naar een Fleet Management-portaal worden verzonden, waardoor diagnose op afstand mogelijk is. Dat alles helpt Permobil om de voor gebruikers frustrerende stilstandtijd van hun elektrische rolstoel te verminderen.

“Bij Permobil ligt de focus op de uptime van een rolstoel – hoeveel tijd kan iemand zijn stoel gebruiken, in plaats van simpelweg de ‘stilstandtijd’ van een rolstoel te minimaliseren”, zegt Peter Jidesjö, Executive Vice President Services en wereldwijd hoofd van MyPermobil en Fleet Management.

“Verbonden stoelen geven servicemonteurs bijna in real time waarschuwingen over de rolstoel, die kunnen worden gebruikt om technische problemen te voorkomen en het serviceonderhoud te versnellen. Tegelijkertijd ontvangen individuele gebruikers betrouwbare en intelligente informatie, zoals schattingen van het reisbereik en de accustatus, waardoor zij meer vrijheid krijgen om hun leven in te vullen zoals zij dat willen.

De 10.000 mensen in 16 verschillende landen die connectiviteit op hun elektrische rolstoel van Permobil hebben geactiveerd, zijn een duidelijk bewijs dat dit is wat onze gebruikers willen”, vervolgt Peter.

MyPermobil en Fleet Management zijn 21e-eeuwse producten die bestaan uit hardware, gedigitaliseerde oplossingen en service. Deze holistische benadering is cruciaal geweest voor de R&D-focus bij Permobil om iets te leveren dat meer is dan de som van de onderdelen.

Onze slimme rolstoel is nog slimmer geworden met de Voice Assistant-functie in de MyPermobil-app, waarmee gebruikers met hun elektrische rolstoel kunnen communiceren via Google Assistant en Amazon Alexa. Gebruikers kunnen essentiële informatie krijgen over de levensduur van hun rolstoelaccu op basis van de manier waarop zij hun rolstoel gewoonlijk gebruiken, en over het gebruik van individuele zitfuncties. Onderzoek toont aan dat de levensduur van de accu, en weten wat de mogelijkheden en beperkingen zijn, een belangrijke dagelijkse zorg is voor rolstoelgebruikers.

Enkele van de verbonden Permobil-gebruikers waren bereid om hun ervaringen te delen tijdens een interview:

Sara Gaver, FL, VS: recruiter gezondheidszorg; houdt van modellenwerk en spreken in het openbaar; zit in haar 5e elektrische rolstoel en gebruikt de MyPermobil-app inmiddels 10 maanden.

Michael Huhn, CT, VS: technologieadviseur, rijdt graag op zijn quad; favoriete gerechten zijn lamsvlees en sushi; zit in zijn 4e elektrische rolstoel en gebruikt de MyPermobil-app bijna 3 jaar.

Marijn Depraetere, België: filosoof, mensenrechtenactivist, vader, zanger, auteur, artiest, hulphond-teamlid; laat zijn oudste zoon graag kennismaken met Marvel-films en zijn jongste zoon met muziek; zit in zijn 3e Permobil-rolstoel en gebruikt de MyPermobil-app nu 11 maanden.

MyPermobil is op dit moment beschikbaar in het Deens, Nederlands, Engels, Frans, Duits, Italiaans, Noors en Zweeds.