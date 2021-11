Fysiotherapie en je zorgverzekering, hoe zit dat?

Verwacht je aankomend jaar fysiotherapie nodig te hebben? Dan loont het om jezelf eens te verdiepen in je zorgverzekering. Fysiotherapie wordt gedeeltelijk vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Wat precies, dat is afhankelijk van je leeftijd en de reden waarom je fysiotherapie krijgt. Daarom kun je jezelf een hoop kosten besparen als je je aanvullend laat verzekeren voor fysiotherapie. Hoe zit dat nu precies?

Jaarlijks kun je aan het eind van het jaar overstappen van zorgverzekering. Schat daarom aan het einde van het jaar de verwachte zorgkosten voor aankomend jaar in. Kies aan de hand daarvan de zorgverzekering uit die bij jouw situatie past. Dat kan je veel geld besparen.

Zorgverzekering vergelijken



In Nederland is de dekking van het basispakket voor iedereen hetzelfde. Per 1 januari 2022 blijft de hoogte van het eigen risico € 385,-. Dat is zo door de overheid vastgesteld. Zorgverzekeraars hanteren verschillende voorwaarden en vergoedingen. Door jezelf daarin te verdiepen, kom je niet voor verrassingen te staan. En je weet wat je kunt verwachten vanuit de basisverzekering en een eventueel aanvullende verzekering. Er is zoveel aanbod in zorgverzekeraars, dat het soms lastig kiezen is. Welke past nu het best bij jouw situatie? Je kunt daarvoor aanbieders van een zorgverzekering vergelijken op basis van prijs en inhoud. Fysiotherapie wordt alleen vanuit de basisverzekering vergoed als je een aandoening hebt die op de lijst staat met chronische aandoeningen van de overheid. Als je hier niet aan voldoet, heb je een aanvullende verzekering nodig om vergoedingen te ontvangen voor fysiotherapie in 2022.

Kosten fysiotherapeut



Maar hoeveel kost een behandeling door een fysiotherapeut eigenlijk? Wel zo handig om te weten om de gemiddelde kosten voor aankomend jaar te berekenen. Fysiotherapeuten mogen zelf hun eigen prijzen bepalen. Dat betekent dat er dus geen vaste prijzen zijn voor een fysiotherapiebehandeling. Voor een reguliere behandeling ben je zo’n € 35,- tot € 45,- kwijt. Voor manuele therapie of kinderfysiotherapie worden meestal wat hogere bedragen gevraagd. Uiteraard geldt dat hoe meer behandelingen je afneemt, des te sneller de kosten voor een fysiotherapeut kunnen oplopen. Breid daarom je zorgverzekering 2022 uit met een aanvullende verzekering. De verzekeraar vergoedt dan een gedeelte of de volledige zorgkosten. Vergeet niet na te gaan of je zorgbehandelaar is gecontracteerd. Je ontvangt in 2022 alleen een volledige fysiotherapievergoeding bij aangesloten zorgaanbieders.

Herstelzorg na corona



Nu we nog midden in de corona-epidemie zitten, kom je tot 1 augustus 2022 in aanmerking voor bepaalde behandelingen die het herstel na deze ziekte verbeteren. Dus ben je herstellende van een coronabesmetting en heb je aanhoudende klachten of beperkingen? Dan kun je gebruik maken van maximaal 50 behandelingen fysiotherapie. Onder bepaalde voorwaarden wordt deze herstelzorg vergoed vanuit het basispakket. Ook ergotherapie, oefentherapie, logopedie en diëtetiek vallen onder deze herstelzorg. Om voor vergoeding in aanmerking te komen, moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen. De huisarts of medisch specialist moet vaststellen dat je deze zorg nodig hebt als herstelzorg na COVID-19 en je doorverwijzen. En je dient mee te doen aan een onderzoek naar het effect van herstelzorg.