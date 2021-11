Onderzoek naar ernstig antisociaal gedrag bij kinderen en jongeren

Helena Oldenhof: Understanding the psychophysiology of

Antisocial Behavior in Girls







Onderzoek naar ernstig antisociaal gedrag bij kinderen en jongeren, zoals brandstichting, vernieling of mishandeling, heeft zich in de afgelopen jaren bijna voornamelijk op jongens gericht. Terwijl het ook voorkomt bij meisjes. Het lijkt er zelfs op dat steeds meer meisjes kampen met antisociaal gedrag en dat zij hier ook meer last van hebben dan jongens. Zolang we weinig weten over de oorzaken van dit gedrag bij meisjes, is het lastig te bepalen wat ervoor nodig is om het te veranderen en hun ontwikkeling te bevorderen.

De diagnose Conduct Disorder (CD) wordt gesteld bij kinderen en jongeren die een langdurig patroon van ernstig antisociaal gedrag laten zien. Dit gedrag komt niet vaak voor. Oldenhof onderzocht het autonoom zenuwstelsel in relatie tot CD. Zij ontdekte onder andere dat het autonome zenuwstelsel bij meisjes met ernstig antisociaal gedrag minder sterk reageert tijdens taken gericht op stress en angst. Dit is onder andere terug te zien in de hartslag. De uitkomsten van Oldenhof wijzen erop dat fysiologische mechanismen die een rol spelen bij het aanpassen en leren van gedrag verstoord zijn bij kinderen en jongeren met CD. Een nieuwe bevinding is dat meisjes met ernstig antisociaal gedrag een hogere rustademhaling hebben. Oldenhof vond weinig aanwijzingen dat er bij meisjes andere neurobiologische mechanismen een rol spelen dan bij jongens. Dit zijn belangrijke bevindingen omdat nooit eerder een studie van dergelijke omvang is uitgevoerd naar CD en nooit eerder op deze schaal vergelijkingen zijn gemaakt tussen meisjes en jongens.



Link naar proefschrift

Bron: Amsterdam UMC