Ruim de helft van peuters nog nooit naar de tandarts geweest





Meer dan de helft (55,6%) van de Nederlandse kinderen van 2 en 3 jaar oud gaat niet naar de tandarts. Het advies is om vanaf die leeftijd de tanden twee keer per jaar te laten controleren. Provinciaal zijn er grote verschillen. In Flevoland is de grootste inhaalslag te maken: hier gaat 63,1% van de peuters niet op controle. Ook in Noord- en Zuid-Holland is dit percentage hoog. Dit blijkt uit een onderzoek van Independer dat eigen gegevens met die van Vektis combineerde.



In Amsterdam gaat 71,6% niet naar de tandarts



Op gemeentelijk niveau zijn de verschillen nog groter. Zo gaat in Amsterdam zelfs 71,6% van de peuters niet naar de tandarts. Ook in Laren (71,2%), Diemen (70,6%) en Staphorst (69,8%) ontvangen relatief veel jonge kinderen geen mondzorg. In het Brabantse Boekel is het percentage peuters dat niet naar de tandarts gaat het laagst (25,6%).



Het is zonde dat ouders hun jonge kinderen niet altijd meenemen naar de tandarts, vindt Mirjam Prins, expert zorgverzekeringen bij Independer. “Helaas leeft onder veel ouders nog het misverstand dat kinderen niet automatisch voor de tandarts verzekerd zijn. Zij weten niet dat controles voor alle kinderen tot 18 jaar vergoed worden,” aldus Prins. “Kinderen tijdig naar de tandarts laten gaan bevordert de ontwikkeling van het gebit en verkleint angst op latere leeftijd. Het wordt daarom aangeraden om ook jonge kinderen mee te nemen op controle.”





Steeds minder uitgebreide tandartsverzekering



Nederlanders kiezen steeds minder vaak voor een uitgebreide tandverzekering. Waar in 2017 nog 4,3% van de aanvullend verzekerden koos voor de meest uitgebreide tanddekking (met 100% vergoeding, tot € 750,- per jaar), is dit momenteel nog maar 1,8%. Minder dan de helft dus. De minst uitgebreide aanvullende tandartsverzekering (met 75% vergoeding tot € 250,- per jaar) wordt juist steeds vaker gekozen. In 2017 had 47,4% van de Nederlanders met een tandartsverzekering deze dekking en momenteel is dit 56,5%.



Deze neerwaartse trend is niet zo gek, volgens zorgexpert Mirjam Prins. “Klanten staan steeds kritischer tegenover een tandartsverzekering. Het kan een slimme investering zijn, maar lang niet voor iedereen.” Ze raadt aan om van tevoren de kosten met elkaar te vergelijken. “Probeer in te schatten hoeveel tandartskosten je komend jaar gaat maken, en vergelijk dit met de premie die je zou betalen. Je merkt dan al snel of een tandartsverzekering voor jou relevant is.”