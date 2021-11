FNV Zorg en Welzijn: Politieke lef gevraagd tijdens tweede actiedag Jeugdzorg

Ruim vijfhonderd jeugdzorgmedewerkers uit alle hoeken van het land kwamen maandag naar het Malieveld in Den Haag om aandacht te vragen voor de schrijnende situatie in hun sector. Dit is de tweede actiedag die vakbonden FNV en CNV organiseren sinds het vastlopen van de cao-onderhandelingen eerder deze maand. De hele dag zijn er activiteiten en op een groot scherm wordt gekeken naar het wetgevend debat van de Kamercommissies VWS en Justitie en Veiligheid waar er over jeugdzorg wordt gesproken.

Staking jeugdzorg



Het is de tweede keer deze maand dat jeugdzorgmedewerkers staken. Op 11 november liepen honderden mensen in een indrukwekkende lichtjestocht naar het hoofdkantoor van Jeugdzorg Nederland in Utrecht. Ditmaal richten de actievoerders hun pijlen op de politiek en zijn ook de werkgevers op het Malieveld aanwezig. FNV-bestuurder Maaike van der Aar: ‘Terwijl jeugdzorgwerkers het water aan de lippen staat en steeds meer professionals vanwege de torenhoge werkdruk de sector verlaten, lopen de wachtlijsten op. Er kan nu al vaak niet meer de hulp geboden worden die nodig is. Er moet dus geïnvesteerd worden in onder meer betere arbeidsvoorwaarden. Maar werkgevers, gemeenten én het Rijk wijzen steeds naar elkaar als er boter bij de vis moet. We hebben nu lef en leiderschap nodig.’

Andere doeleinden



De bonden willen dat de 1,9 miljard euro, die het Rijk voor volgend jaar aan de gemeenten beschikbaar stelt voor jeugdzorg, ook daadwerkelijk aan dat doel wordt besteed. Omdat het geld niet is geoormerkt, dreigt een groot deel van dit bedrag door gemeenten gebruikt te worden voor hele andere doeleinden. Van der Aar: ’Deze actie richt zich hiernaast ook op de aanstaande hervormingen en het weigeren van belangenbehartiging voor medewerkers daarin, Met name omdat FNV het breed gedragen advies ‘De Jeugdsprong’ schreef met een denktank opgericht door FNV en St.-Beroepseer. Hervormingen veronderstellen veranderingen. We accepteren niet dat onze leden geen stem krijgen in wat dit voor hen betekent. Ze zijn niet visieloos en zeker niet rechteloos.’

Coronaproof



Op het Malieveld komen actievoerders maandag de hele dag volledig coronaproof samen in verschillende tenten. Als de Kamercommissieleden pauzeren, naar verwachting rond 12.00u/ 12.30u vindt er op het Malieveld een ‘niet te missen’ muzikaal optreden plaats.

Meerdere acties



Mogelijk volgen na maandag nog meerdere acties. Van der Aar: ‘We merken dat de actiebereidheid onder onze leden hard groeit. En dat is ook niet vreemd als je ziet wat er gaande is. Het wordt tijd dat er naar de ruim 32.000 medewerkers in de Jeugdzorg wordt geluisterd. Zij moeten namelijk steeds de problemen oplossen. Maar hoelang houden ze het nog vol?’

Bron: FNV