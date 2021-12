Juist nu is bewegen essentieel voor fysieke en mentale gezondheid

Om de weerbaarheid tegen het coronavirus te vergroten is bewegen juist nu onmisbaar, aldus hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder. Sport en bewegen zijn namelijk essentieel voor zowel fysieke als mentale gezondheid.

Bewegen draagt immers bij aan een langer en gezonder leven, onder meer door verminderde kans op chronische aandoeningen zoals diabetes en hart- en vaatziekten. Bewegen zorgt ervoor dat onder andere je hart, bloedvaten en je spieren versterken. Daarnaast draagt bewegen via verschillende wegen bij aan een beter immuunsysteem.

Naast fysieke effecten heeft bewegen een positief effect op het mentale welbevinden. Zo zorgt bewegen onder andere voor een uitlaatklep en verbeterde stressregulatie. In het geval van stress, dragen sport en bewegen ertoe bij dat de stressgevoelens die we ervaren geleidelijk afgevoerd worden. Dit zorgt ervoor dat we ten eerste weer herstellen van de stressvolle situatie en ten tweede beter in staat zijn met toekomstige stressprikkels om te gaan. Ook leiden sport en bewegen tot positieve veranderingen in gemoedstoestand en emoties. Zo zorgt het voor het verminderen of voorkomen van angstige – en depressieve symptomen.

Gedurende deze tijd waarin veel mensen extra stress ervaren door allerlei onzekerheden of bijvoorbeeld het thuiswerken, is het essentieel dat mensen kunnen blijven sporten en bewegen. Het is daarom van belang dat Nederlanders worden ondersteund en gefaciliteerd in wat momenteel nog wel mogelijk is qua sporten en bewegen.

Aanleiding: Niet sporten na 17.00 uur: ‘Hét moment om sporten onder werktijd toe te staan’ | NOS

Noor Willemsen is specialist beweegstimulering, beweegrichtlijnen en gedragsverandering bij Kenniscentrum Sport & Bewegen.