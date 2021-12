Voor thuiswonenden met dementie is het al code zwart’

De besmettingen lopen op en de druk op de zorg ook. Voor thuiswonende mensen met dementie is het al ‘code zwart’. Ze hebben geen of minder toegang tot zorg en ondersteuning thuis en méér thuiszorg is niet beschikbaar op het moment dat het nodig is: er wordt “nee” verkocht.

Het probleem is nu het grootste in Brabant en Limburg. Door acute zorg die toeneemt komen mensen met dementie en ouderen vaak als laatste op de lijst en worden hun voordeuren overgeslagen. Thuiszorg voor mensen met dementie wordt afgeschaald en het aanbod verschraalt. Deze zorg gaat niet alleen om een prik of pil. Het gaat over de basale dingen, zoals hulp bij het uit bed komen, eten en drinken en douchen. Als die zorg niet geleverd wordt is dat is niet alleen op het moment zelf zeer onprettig, maar ook op langere termijn een groot probleem: mensen met dementie die niet de juiste zorg krijgen gaan harder achteruit en hebben sneller méér zorg nodig. Ook raken hun mantelzorgers overbelast.

Een groot verschil met de eerste golf is dat er geen intentie is om de dagactiviteiten te sluiten. Maar veel nieuwe mensen met dementie kunnen desondanks niet naar dagactiviteiten. Ze komen er niet in want er is geen plek. Voor de vaste bezoekers gaan de dagactiviteiten ook vaak niet door omdat er is telkens wel iemand positief getest is op corona. De structuur die zo belangrijk is valt totaal weg. Het is dringend nodig om alternatieve veilige vormen van dagactiviteiten te starten. Activiteiten die wel door kunnen gaan en waar ruimte is voor nieuwe bezoekers met dementie. Want voorlopig blijft corona ons leven bepalen.

Julie Meerveld, Alzheimer Nederland, in het kader van ANP Expert Support. U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen. Aanleiding: Zorg vreest vast te lopen door strengere quarantaineregels: ‘Onwerkbaar’ | NU – Het laatste nieuws het eerst op NU.nl