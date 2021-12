Protest kraamverzorgenden tegen 0% loonsverhoging: Werkgevers krijgen ‘het kind met het badwater’ aangeboden

Op donderdag 9 december bieden kraamverzorgenden, een petitie aan werkgeversorganisatie Bo Geboortezorg aan, waarmee ze de noodklok luiden tegen het hoge personeelstekort en de starre houding van werkgevers om tot fatsoenlijke arbeidvoorwaarden te komen. ‘Werkgevers bieden 0% loonsverhoging, terwijl de prijzen blijven stijgen. Feitelijk leveren de kraamverzorgenden dus in dit jaar en de werkdruk blijft ondertussen toenemen’, zegt Feli Escarabajal, bestuurder FNV Zorg & Welzijn. Er werken ongeveer 9.000 mensen in de kraamzorg. 4.043 van hen hebben de petitie ondertekend.

Naast een petitie overhandigen de medewerkers ook een babypop in een badje aan met daarin geld en verhalen van verschillende kraamverzorgenden over de dagelijkse werkdruk waar ze mee te maken hebben. Escarabajal: ‘Niet investeren in personeel in tijden van krapte, is als het kind met het badwater weggooien. Datgene wat je juist het meest zou moeten koesteren, namelijk het personeel, lijkt zo onbelangrijk voor werkgevers.’ 176 kraamverzorgenden wilden bij de overhandiging aanwezig zijn, maar vanwege de coronamaatregelen is dit aantal teruggeschroefd tot 10.

Inkomsten omhoog, personeel omlaag

Sinds de coronapandemie is het aantal geboortes met ruim 6% toegenomen. De afgelopen 5 jaar is het uurtarief voor de kraamzorg met €7,86 per uur gestegen. De gemiddelde loonstijging per uur is nog geen €1,50. Daarnaast ontvangen werkgevers jaarlijks een bijdrage vanuit de overheid voor loonsverhoging in de zorgsector (de OVA-ruimte).

‘Het is dus absurd dat medewerkers hier niets van terug zien terwijl ze zich over de kop werken om aan de vraag te kunnen voldoen’, zegt Escarabajal. ‘Tegelijkertijd stijgen ook de kosten voor de kraamverzorgenden. Ze rijden veel kilometers en de benzinekosten nemen almaar toe. Het salaris in de kraamzorg is al geen vetpot en het merendeel heeft een parttime baan, waardoor ze vaak ook nog afhankelijk zijn van een partner om überhaupt rond te kunnen komen. Met de hoogste inflatie in 40 jaar, betekent dit dus uiteindelijk dat de kraamverzorgenden er in koopkracht behoorlijk op achteruit gaan.’

De kraamzorg kampt met een groot personeelstekort. De werkdruk loopt door de geboortegolf nog meer op. Dat in combinatie met de hoge uitstroom van zorgmedewerkers en het ziekteverzuim dat in sommige organisaties wel 15% is, maakt dat het werk voor veel kraamverzorgenden nauwelijks vol te houden is. Om het huidige personeel te behouden en het vak aantrekkelijker te maken voor nieuwe medewerkers vindt vakbond FNV dat daar een goede cao met betere arbeidsvoorwaarden bij horen. Minimaal een salarisverhoging, waardoor kraamverzorgenden hun koopkracht behouden. Vooralsnog hebben de werkgevers de stekker uit de onderhandelingen getrokken en hebben de werknemers het nakijken.

Bron: FNV