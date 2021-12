Educated Drugdealer

‘The difference between medicine and poison is in the dose’.

Lades vol doosjes, vitrines vol tubes, witte jassen en een mysterieuze sfeer: de apotheek. Van lotions voor waterpokken tot gefluisterde vragen om Viagra, als apothekersassistente maak je het allemaal mee. Via het boek ‘Educated Drugdealer’ krijgt de lezer een kijkje in het leven van de apothekersassistent(e) achter de balie. Ellen Kruize Kok schrijft in haar debuut over haar weg naar deze ‘geheimzinnige’ wereld en het werkzame leven als apothekersassistente. Geen geromantiseerde verhalen, maar gewoon zoals het er aan die kant van de balie aan toegaat.

Over de titel: ‘Educated drugdealer’



Apothekersassistenten zijn geschoold om legaal zeer zware middelen te verstrekken aan patiënten. De patiënt voorziet de zorgverleners van de informatie, de arts schrijft in veel gevallen een recept uit en de apothekersassistent maak het medicijn klaar. De apotheek wordt door velen gezien als een winkeltje waar je pillen kunt halen. Wat er achter de balie gebeurt, weet niemand.

In de korte verhalen beschrijft Kruize Kok schrijnende, emotionele, pijnlijk, agressieve en hilarische momenten die ze meemaakt in haar werk als apothekersassistente. Al deze verhalen zijn samen met de verhalen van collega’s, vanuit verassende invalshoeken, gebundeld in haar boek ’Educated Drugdealer’.

Van stagiaire tot volleerd assistent



De auteur schrijft over o.a. haar eerste aanraking met de apotheek en de eerste patiënt die ze mocht helpen. Over een patiënte die ernstig ziek is bij wie ze een morfinecassette aflevert. Een overval in de apotheek, een bedreiging en de bereidingen van medicijnen. Een openhartig verhaal over een wereld die vrij onbekend is en nu voor alle lezers opengaat.

Over de auteur



Ellen Kruize Kok begon haar carrière in 2005 als apothekersassistent. Begin 2013 kwam aan die carrière als apothekersassistente een abrupt einde. Tijdens de zwangerschap ging het mis. Ellen liet het er niet bij zitten en startte een uitzendbureau voor apotheek en huisarts op. Ze richtte later de apothekersassistentenblog op en heeft een grote community met volgers. Toen ze ontdekte dat ze goed was met onlinecommunicatie, heeft ze zich daar volledig op gericht. Vandaag de dag is ze communicatieadviseur en uitgever van haar eigen boek. Haar hart ligt nog steeds bij de zorg. Er zijn zoveel verhalen te delen en daarom is ze een boek gaan schrijven, zodat alle lezers kunnen ervaren hoe het er achter de balie aan toegaat. Ze blijft haar collega’s in de apotheek steunen waar ze kan. Ze hoopt met haar debuut als auteur op meer begrip voor het werk van haar collega’s in de apotheek en doet een boekje open over deze geheimzinnige wereld.



‘Educated Drugdealer’ is vanaf 9 december overal in Nederland en Vlaanderen verkrijgbaar, zowel als softcover en als e-book, via de reguliere boekhandels of via de website van de uitgever. ISBN: 9789083166711 – Ellen Kruize Kok