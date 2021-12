Martini Allergie Centrum voor Kinderen viert tienjarig jubileum

Vandaag viert het Martini Allergie Centrum voor Kinderen (MACK) het tienjarig jubileum. Daar zijn we erg trots op! In de afgelopen tien jaar is veel bereikt in de specialistische diagnostiek, behandeling en ondersteuning van kinderen met (verdenking) van complexe allergieën.

Kinderallergoloog en medeoprichter van het MACK Gerbrich van der Meulen: ‘Tien jaar geleden begonnen we met het MACK vanuit de gedachte dat we vinden dat kinderen met een ernstige allergie een zo normaal mogelijk leven moeten kunnen leiden. Tien jaar later is deze missie ongewijzigd. Ik ben heel trots op wat we de afgelopen jaren samen met het team hebben neergezet. We begonnen klein, maar zijn doorgegroeid naar een groot landelijk expertisecentrum. Wat waren er veel allergie patiënten die onze zorg hard nodig bleken te hebben! Terugkijkend zie ik vooral dat de inzet van zeer gemotiveerd personeel, met echt hart voor de allergische patiënt, ons heeft gebracht waar we nu zijn. Een groot, multidisciplinair team die steeds op zoek is naar manieren om de zorg voor de allergische patiënt en diens omgeving te verbeteren.’

Feest met een allergeenvrij buffet



‘Als de situatie rondom Corona het toe laat, hopen we in 2022 weer een allergeenvrij buffet te kunnen organiseren voor onze patiënten. Het is geweldig om te zien hoe kinderen, samen met hun gezin, heerlijk van alles kunnen smikkelen zonder dat ze rekening hoeven te houden met wat wel of niet gegeten kan te worden. We kijken hier nu al enorm naar uit!’

Bron: Martini Ziekenhuis