Philadelphia lanceert praktisch werkboek Muziek in de zorg

Philadelphia gelooft in de kracht van muziek en ontwikkelde daarom Muziek werkt zo!. Met deze prijswinnende methodiek kan iedereen muziek inzetten in de zorg en begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking. Ook als je geen muzikale achtergrond hebt. Om begeleiders, ouders en andere zorgspecialisten te stimuleren muziek in te zetten, komt bij deze methode nu ook een handig werkboek.

Het werkboek helpt je om laagdrempelig met muziek aan de slag te gaan. Zo kun je ervaren dat muziek het werk leuker maakt en bijdraagt aan het contact met cliënten. Naast de handvatten en werkkaarten om muziek direct in je werk in te zetten, biedt het boek concrete inzichten in de wetenschappelijke werking van muziek op onze hersenen. Verder vind je mooie ervaringen van zorgmedewerkers en cliënten en talloze tips en weetjes.

Zangeres Trijntje Oosterhuis en ‘hersenprofessor’ Erik Scherder leverden een bijdrage aan het boek.

Muziek werkt zo!

Het Muziekboek is te koop in de webshop van Philadelphia. De filmpjes en werkkaarten die de teksten ondersteunen zijn daar ook te vinden.

Muziek werkt zo! is ontwikkeld door gedragsdeskundigen, muziektherapeuten en muziekcoaches van Philadelphia. Het gaat uit van de 7 verschillende functies van muziek. Zo kan muziek de stemming beïnvloeden, maar ook helpen om alertheid of zeggenschap te vergroten. In de methodiek kun je selecteren welk doel je wilt bereiken. Vervolgens geef je aan met welke doelgroep je werkt. Op basis van die selectie vind je voorbeelden op maat die je kunt toepassen, instructie- en werkbladen en onderbouwing waarom iets wel of niet werkt.

Muziek in de dagelijkse zorg

‘Wij geloven in de kracht van muziek, omdat iedereen de taal spreekt van muziek’, legt programmamanager Lotte van Opstal uit. ‘En dat gaat verder dan het “fijne gevoel” dat muziek vaak aan mensen geeft. Het is een goed hulpmiddel waardoor bijvoorbeeld introverte cliënten beter contact leren maken met anderen. Of om iemands zelfvertrouwen te laten groeien. En natuurlijk als uitlaatklep voor emoties. Daarom zetten we muziek in bij de dagelijkse zorg.’

