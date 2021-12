Polikamer ‘Bibian Mentel’ in het Alexander Monro Ziekenhuis geopend door Maude, Julian, Edwin Spee en Floortje Dessing

Vandaag werd polikamer ‘Bibian Mentel’ in het Alexander Monro Ziekenhuis (AMZ) geopend door Maude, de moeder van Bibian, zoon Julian, Edwin Spee en AMZ-ambassadeur Floortje Dessing. In het in borstkanker gespecialiseerde ziekenhuis hebben alle polikamers de naam van een sterke vrouw. Tussen namen als Jane Goodall en Frida Kahlo prijkt nu de naam van Bibian Mentel aan de wanden.

‘Dit is zo ongelooflijk mooi. Bieb heeft dit nooit geweten. Dat zij door zoveel mensen als zo krachtig wordt gezien dat ze in het Alexander Monro Ziekenhuis in een adem wordt genoemd met vrouwen als Frida Kahlo of Jane Goodall vind ik ontzettend bijzonder. Ik ben heel trots’, aldus Maude.

‘Ik hoop dat ze een krachtige inspiratie vormt voor veel borstkankerpatiënten’

Marjolein de Jong, bestuurder van het Alexander Monro Ziekenhuis: ‘Wie aan sterke vrouwen denkt, denkt aan Bibian Mentel. Een kamer noemen naar deze sterke, prachtige vrouw was dan ook gauw besloten. Met haar prachtige prestaties, doorzettingsvermogen en positiviteit, weten we zeker dat ze de patiënten van het Alexander Monro Ziekenhuis kracht mee kan geven.’

Haar zoon, Julian: ‘Zoals ze hier weergegeven is op de wanden in het AMZ is echt helemaal mijn moeder. Dit is haar gewoon. Ik hoop dat mijn moeder een krachtige inspiratie vormt voor alle borstkankerpatiënten die haar hier zo mooi op de wand zien.’ Edwin Spee vult aan: ‘Bibian zou heel trots zijn geweest dat er een kamer in het Alexander Monro Ziekenhuis naar haar vernoemd werd. Mooi ook dat haar levenswerk, de Mentelity Foundation, hier een mooie plek krijgt.’

Floortje Dessing: ‘Zoals Bibian vocht, vrolijk en optimistisch was, dwars door alles heen, dat vind ik heel bijzonder. Wat een krachtige en fantastische vrouw. Het is zo terecht dat ze hier nu afgebeeld staat in het Alexander Monro Ziekenhuis tussen al die andere sterke, bekende vrouwen. Ik weet zeker dat ze veel vrouwen inspireert en kracht geeft vanaf deze bijzondere plek.’

Silhouet naast entree polikamer Bibian Mentel in het Alexander Monro Ziekenhuis.

Over borstkanker

De zorg voor borstkankerpatiënten heeft de afgelopen jaren vooruitgang geboekt. Toch blijft verbetering van de zorg noodzakelijk. Borstkanker is al jaren de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Elk jaar wordt in Nederland bij ruim 17.000 vrouwen borstkanker (inclusief voorloperstadium) geconstateerd. Dat betekent dat ongeveer 1 op de 7 vrouwen borstkanker ontwikkelt. Ook krijgen ieder jaar ruim 100 mannen de diagnose. 20-25% van de nieuwe patiënten is jonger dan 50 jaar. Jaarlijks sterven er nog altijd ruim 3.000 vrouwen aan borstkanker; dat zijn er 9 per dag.

KEN JE BORSTEN – Belang van vroegdetectie

Hoe eerder borstkanker wordt ontdekt, hoe groter de kans op overleven. Toch kent ruim 84% van de vrouwen de 12 meest voorkomende symptomen van borstkanker niet. Ook is 85% van de vrouwen niet op de hoogte van het feit dat je de meeste symptomen kunt zien aan je borsten. Ruim 1 op de 5 vrouwen checkt haar borsten überhaupt niet. Zo blijkt uit onderzoek van het Alexander Monro Ziekenhuis en de stichting Breast Care Foundation (BCF). Vroege herkenning en diagnose helpen aanzienlijk in de overlevingskansen en kunnen de sterfte door borstkanker doen dalen.

Over het Alexander Monro Ziekenhuis

Het AMZ is hét gespecialiseerde ziekenhuis voor het diagnosticeren en behandelen van borstkanker, goedaardige borstaandoeningen, erfelijke aanleg, familiair verhoogd risico, second opinions en vervolgtrajecten vanuit het bevolkingsonderzoek.

