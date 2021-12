Twee topklinische erkenningen voor zorg van 1 tot 300 kilogram

Franciscus Gasthuis & Vlietland heeft 2 nieuwe topklinische erkenningen toegekend gekregen van de vereniging van Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) voor het Franciscus Obesitas Centrum en voor het expertisecentrum Neonatale luchtwegproblematiek en infecties. Met deze erkenningen erbij heeft Franciscus nu in totaal 6 topklinische expertisecentra voor de behandeling van hooggespecialiseerde en acute zorg en met focus op onderzoek en opleiden.

Bariatrisch chirurg Martin Dunkelgrün: ’Binnen het Franciscus Obesitas Centrum leveren betrokken zorgmedewerkers vanuit hun eigen expertise hun aandeel in het zorgpad voor patiënten met ernstig overgewicht en werken hierbij zoveel mogelijk samen. Hierdoor ben je als patiënt steeds goed geïnformeerd, word je goed begeleid en weet je waar je aan toe bent.’ Franciscus behandelt en begeleidt al ruim 40 jaar mensen met ernstig overgewicht. Kinderarts Gerdien Tramper: ’De erkenning als topklinisch expertisecentrum ‘Neonatale luchtwegproblematiek en infecties’ is een kroon op ons werk en hiermee stralen we uit dat we zorg, onderwijs en onderzoek op hoog niveau vormgeven. We bieden de best mogelijke zorg voor pasgeborenen op het gebied van (risico op) luchtwegaandoeningen en infectieproblematiek. De vervolgzorg in de eerste levensjaren vindt plaats in onze unieke multidisciplinaire huiskamerpolikliniek ‘Het Kleine Heldenhuis’. We zijn trots op het eerste expertisecentrum Neonatale luchtwegproblematiek en infecties in Nederland te zijn.

Topklinische zorg in STZ ziekenhuizen

De vereniging van Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen toetst de kwaliteit van hooggespecialiseerde en complexe zorgfuncties, ‘topklinische zorg’ genoemd, binnen de 26 topklinische ziekenhuizen op verschillende inhoudelijke, kwalitatieve criteria. Deze criteria zijn onder andere de aard van het ziektebeeld, gespecialiseerde diagnostiek, bijzondere behandeling en multidisciplinaire aanpak. Binnen de topklinische opleidingsziekenhuizen kent het zorgpad een grote verwevenheid tussen patiëntenzorg, opleiding en onderzoek. De topklinische zorg van Franciscus Gasthuis & Vlietland is te vinden op het online raadpleegbare register.

Bron: STZ