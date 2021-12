FNV Zorg en Welzijn: Nog geen akkoord cao VVT, wel belangrijke stappen

Er is nog geen witte rook, maar de partijen aan de onderhandelingstafel cao voor Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) zijn het al wel eens over een aantal belangrijke verbeterpunten. FNV Zorg & Welzijn bestuurder Bert de Haas: ‘Het is heel jammer dat we er niet voor de jaarwisseling uitkomen, maar we willen gezamenlijk tot een nieuwe cao-vorm komen en dat kost wat extra tijd.’

Afstand overbrugt



Aan de onderhandelingstafel is de afgelopen twee maanden behoorlijk wat afstand overbrugt. Belangrijk speerpunt van werknemers en werkgevers is de ambitie om een compleet nieuwe cao te schrijven. Anders dan alle andere voorgaande. Bestuurder Bert de Haas van FNV Zorg & Welzijn: ‘We merkten dat het met de oude cao niet lukte om de afspraken te maken die we wilden maken, waarbij we medewerksters en teams echt centraal kunnen zetten en meer regie over hun werk kunnen geven. We willen een cao die begrijpelijk én eenduidig is waardoor medewerkers en werkgevers weten wat hun rechten en plichten zijn. Vandaar dat we een hele nieuwe tekst schrijven.’

Nieuwe jaar



Volgens De Haas is het jammer dat al die verzorgenden en thuishulpen daardoor niet het nieuwe jaar in kunnen met een nieuwe cao. ‘Want dat hadden we natuurlijk het liefste gezien. Maar we hebben nu de kans om het met elkaar goed te doen.’

Roosters meer voorspelbaar



Inmiddels zijn er ook concrete afspraken gemaakt tussen de bonden en de werkgeversorganisatie. Zo komt er een manier om roosters meer voorspelbaar te maken. Daarbij is er aandacht voor de verschillende typen van zorg en voor voldoende tijd voor rust en herstel. Ook krijgen medewerksters en teams meer invloed op werktijden en roosters.

Oplossing minuren bij no show



Daarnaast komt er een oplossing voor het probleem van minuren bij een no show van een cliënt. Partijen zijn het eens dat de risico’s voor rekening van de werkgever zijn en dus niet meer voor de werknemer. Bert de Haas: ‘Hier kregen we vaak klachten over vanuit de werkvloer. Gelukkig dat we hier een oplossing voor gaan vinden in de cao.’

Beloning en landingsbaan



De onderhandelingen gaan in het nieuwe jaar verder, waarbij ook de beloning en de zogeheten landingsbaan hoog op de agenda staan. Partijen willen dat er uiterlijk begin maart een nieuwe cao-afspraak ligt. Die zal dan wel met terugwerkende kracht op 1 januari 2022 ingaan.

Bron: FNV