Toegang moleculaire- of DNA-diagnostiek kankerpatiënten kan beter

Nog altijd kan er veel verbeteren in de toegang tot diagnostisch DNA-onderzoek (ook wel moleculaire- of DNA-diagnostiek genoemd) voor kankerpatiënten in Nederland. Nu is er nog een te groot verschil in uitgevoerde diagnostiek tussen ziekenhuizen, waardoor niet iedere patiënt toegang krijgt tot de meest optimale behandeling. Een uitgebreide DNA-test voor kankerpatiënten komt overigens voor steeds meer kankerpatiënten dichterbij. Zo kunnen genetische afwijkingen in tumorcellen makkelijker worden geïdentificeerd. Onderzoekers van het Antoni van Leeuwenhoek-ziekenhuis hebben ontdekt dat één zo’n test al voldoende is. En ook de kosten zijn veel minder hoog dan gedacht

DNA-onderzoek is een belangrijk instrument voor maatwerkbehandeling. Kanker ontstaat doordat mutaties in het DNA gedurende het leven zich ophopen in cellen, waardoor die zich anders gaan gedragen. Een DNA-fout is dus de drijvende kracht achter een tumor. Ook zijn er steeds meer medicijnen op de markt die de gevolgen van deze foutjes in het DNA blokkeren.

DNA onderzoek wordt al geruime tijd gebruikt om de behandelopties in kaart te brengen. Bijvoorbeeld bij borstkanker wordt er met mammaprint gekeken naar een bepaalde set DNA-veranderingen.

Op basis van het ziektebeeld en met deze DNA-test kan je dus specifieker kijken welk medicijn geschikt is. Er zijn dus ook specifieke medicijnen die gericht zijn op bepaalde DNA-afwijkingen, die zijn nog niet getest voor andere tumortypes maar die zijn wel vaak effectief. Dus gaan er steeds meer geluiden op om bij meer patiënten breder te testen.’

Er is nog een hoop te winnen genomics in Nederland op het juiste moment, voor de juiste patiënt beschikbaar komt. In februari 2020 werd een initiatief nota ingediend waarin de urgentie van het breed beschikbaar stellen van een uitgebreid DNA-onderzoek werd benadrukt.

Het NFK wil dat er een lijst komt met minimaal DNA-onderzoek dat voor alle patiënten, onafhankelijk van het ziekenhuis waar ze onder behandeling zijn, beschikbaar moet zijn. Ook moet de kennis en de beschikbare informatie over dit onderwerp, inclusief informatie over erfelijke factoren en persoonsgegevens, voor patiënten en zorgverleners verder geoptimaliseerd worden. Benieuwd of je voor DNA-onderzoek in aanmerking komt?