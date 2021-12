Ziektekostenverzekering 2022: drie vergoedingen die je nog niet kent

Je ziektekostenverzekering biedt vergoeding voor allerlei vormen van zorg. Zorg die voor de hand ligt, zoals de huisarts, spoedeisende hulp en een opname in het ziekenhuis, maar ook zaken waar je minder snel aan denkt. Hieronder vind je drie vergoedingen waar je misschien nog niet van op de hoogte was, maar die je mogelijk wel goed kunt gebruiken in 2022. Iets om rekening mee te houden bij het vergelijken van zorgverzekeringen.

1) Extra herstelzorg na coronabesmetting

Het coronavirus gaat momenteel weer flink rond in Nederland. En dat zal waarschijnlijk in 2022 ook nog wel zo zijn. Raak je besmet en word je er flink ziek van? Dan kun je ook daarna nog lange tijd allerlei klachten en beperkingen hebben. Medische hulp van een specialist komt dan goed van pas. Tot augustus volgend jaar kun je extra vergoeding krijgen voor fysiotherapie (maximaal 50 behandelingen), ergotherapie (maximaal 10 uur), dieetadvies (maximaal 7 uur) en logopedie (zonder limiet). Hier zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden, bijvoorbeeld het meedoen aan onderzoek naar het effect van deze herstelzorg. Lees meer in het coronavirus dossier.

2) Hulp bij stoppen met roken

Is stoppen met roken je voornemen voor 2022? Dan kun je op verschillende manieren ondersteuning krijgen. Bijvoorbeeld via de gratis Stoplijn of via de website ikstopnu.nl. Maar je zorgverzekeraar kan ook financiële hulp bieden. De basisverzekering vergoedt één keer per jaar een individuele begeleiding of groepsbegeleiding. Dat kan ergens op locatie, maar ook telefonisch of online. Eventuele medicijnen of nicotinevervangende middelen die een coach adviseert, kun je voor drie maanden vergoed krijgen. Als je ook een aanvullende verzekering hebt, heb je misschien recht op nog meer vergoeding.

3) Een cursus reanimeren of EHBO

In Nederland kan binnen 6 minuten gestart worden met reanimeren. Dat komt door het uitgebreide netwerk van vrijwilligers en het aantal AED’s dat de afgelopen jaren flink is gegroeid. Volgens de Hartstichting is dit een unieke situatie, want geen enkel ander land ter wereld heeft zo’n uitgebreid reanimatienetwerk. Wat daarnaast ook helpt, is dat veel aanvullende zorgverzekeringen een reanimatiecursus (deels) vergoeden. Dat geldt ook voor een EHBO-cursus. Overweeg je ook een training te volgen, check dan zeker even bij je verzekeraar of deze vergoed wordt. En kijk ook naar de voorwaarden: soms is het van belang dat je na de cursus een diploma of certificaat krijgt dat is uitgegeven door bijvoorbeeld de Hartstichting, het Rode Kruis of de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO.