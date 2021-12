Dit is de corona vaccinatiegraad in jouw gemeente

Begin dit jaar werd de eerste coronaprik gezet in Nederland. Inmiddels zijn de meeste Nederlanders volledig gevaccineerd: 85,8% van de volwassenen heeft beide prikken ontvangen. Ondanks deze grote opkomst, is de vaccinatiegraad voor volledige covid-19 bescherming maar in 9 Nederlandse gemeenten hoger dan het Rijksvaccinatieprogramma. Deze werd in 1957 ingevoerd om kinderen te beschermen tegen ernstige infectieziektes. Dit blijkt uit een analyse van het Zorgverzekering Informatie Centrum op basis van RIVM-data, waarbij de coronavaccinatiegraad naast die van het Rijksvaccinatieprogramma gelegd is.

In de meeste gemeenten is de vaccinatiegraad in de strijd tegen het coronavirus lager dan verwacht mag worden op basis van de voorspellingen die volgden uit het Rijksvaccinatieprogramma. Zo ligt het aandeel gevaccineerde, volwassen Rotterdammers bijna een vijfde lager dan verwacht werd. Ook op Urk en in Staphorst valt het aantal coronavaccinaties respectievelijk de helft en een kwart lager uit dan verwacht.

In Neder-Betuwe zijn juist opvallend veel inwoners gevaccineerd tegen corona. In deze Biblebelt-gemeente ligt de Covid-19 vaccinatiegraad onder volwassenen een vijfde hoger dan verwacht werd op basis van het rijksvaccinatieprogramma.

De cijfers van jouw gemeente vind je op de onderzoekspagina van het Zorgverzekering Informatie Centrum.

Gezond leven in tijden van corona: je zorgverzekering ondersteunt je!

Wil je je (ook) op een andere manier beter beschermen tegen het coronavirus? Overweeg dan om gezonder te leven. Door gezonde keuzes te maken zul je namelijk je weerstand op peil houden. Het gevolg? Je wordt minder snel ziek, ook van het coronavirus. Een gezonde leefstijl en bewegen is daarom belangrijker dan ooit!

Ook stoppen met roken is een belangrijke stap. Door je sigaret te laten liggen, verbeter je het functioneren van de longen, het hart en de vaten. Hierdoor verklein je de kans op ernstige complicaties bij een coronabesmetting. Eerlijk is eerlijk: stoppen met roken is niet makkelijk. Gelukkig zijn er verschillende stoppen-met-roken-programma’s die jou hierbij kunnen helpen. Een leuke bijkomstigheid is dat deze hulpmiddelen vaak vergoed wordt door je zorgverzekering. Het loont dus om eens je polisvoorwaarden goed te bekijken!

Bron: ZIC