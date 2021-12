FNV: Bezuinigingen jeugdzorg bom onder hervormingen, leden stappen uit overleg

Jeugdzorgwerkers die met het ministerie van VWS en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) meepraten over hervormingen in de Jeugdzorg, stappen boos uit dat overleg. De beloofde hervorming van de jeugdzorg blijkt volgens hen in de praktijk niets meer dan een ordinaire bezuiniging. Voor FNV Zorg en Welzijn zijn de bezuinigingen de druppel: op 15 maart organiseert de bond een massaprotest.

De Hervormingstafel is door het ministerie van VWS ingesteld om de problemen in de jeugdzorg op een toekomstbestendige manier aan te pakken. Maar volgens de groep van vijf jeugdzorgwerkers, (allen lid van vakbond FNV) die mochten meepraten over die hervormingen, blijkt de exercitie nu vooral een verkapte bezuinigingsoperatie te zijn.

Toekomstige bezuinigingen



Jeugdzorgverlener en opgestapt werkgroeplid Tosca Weinberg: ‘Die hele Hervormingstafel is onmogelijk nog serieus te nemen gezien de bezuinigingen op de zorg die in het regeerakkoord zijn aangekondigd. Ik voel me enorm belazerd.’ De andere opgestapte jeugdzorgwerkers hebben dezelfde ervaring. Jeugdbeschermer Frans Claessens: “Ik vraag mij af welke ambitie er is en of er nu echt iets gaat veranderen wat werkelijk van betekenis is voor de kinderen en jongeren in de jeugdzorg.’

Actie



Om de jeugdzorg uit het slop te trekken zijn er volgens FNV al heel lang forse ingrepen nodig. De Hervormingstafel is hiervoor voor de lange termijn ingericht. Bestuurder Maaike van der Aar van FNV Zorg en Welzijn: ‘Maar ook voor de korte termijn zijn er investeringen en ingrepen nodig als we willen dat de sector straks überhaupt nog op zijn benen kan staan. Bezuinigen zonder plan is wel het laatste wat nu aangekondigd had moeten worden’. FNV organiseert daarom dit voorjaar een massaprotest tegen de bezuinigingen. Van der Aar: ‘We roepen iedereen op om daarbij te zijn’.

Geschrokken



FNV, die zelf niet aan de Hervormingstafel plaats mocht nemen, is geschrokken van de bevindingen van haar leden in de werkgroepen. Van der Aar: ‘We hebben met VNG en VWS afgesproken dat we de resultaten die uit de Hervormingstafel voortkomen voor gaan leggen aan onze leden. Voor de Hervormingstafel is dat belangrijke input en voor ons bepaalt het onze koers. Uiteindelijk is het laatste woord uiteraard aan onze leden, maar we nemen de signalen van de werkgroepleden die nu zijn opgestapt zeer serieus.

Bron: FNV