Familieleden steken zorgprofessionals een hart onder de riem in kerstfilm ‘Ik zie jou’ van het Reinier de Graaf ziekenhuis

Ziekenhuis roept op tot meer respect met #wieziejijindezorg

Delft, 21 december 2021. Het Reinier de Graaf ziekenhuis heeft vandaag de kerstfilm ‘Ik zie jou’ gelanceerd en roept daarmee de samenleving op tot meer saamhorigheid en begrip voor zorgprofessionals. In de film worden collega’s in de zorg verrast met een videoboodschap van hun naasten om vol te houden. Want, familieleden zien van dichtbij hoe zwaar zij het al twee jaar hebben tijdens deze coronapandemie en het einde is nog niet in zicht. Ondanks de verdeeldheid in de samenleving, het toenemende onbegrip over de maatregelen, de aanhoudende toestroom aan Covid-patiënten en het uitvallen van collega’s, blijven ze overeind; voor iedereen die zorg nodig heeft. En dat verdient respect! #Wieziejijindezorg?

Ik zie jou

“In de media gaat het dagelijks over de grote druk op de zorg en dat de rek eruit is bij ic-medewerkers”, zegt de 23-jarige Sebastiaan van der Leden, een van de geïnterviewden in de kerstfilm van het Reinier de Graaf ziekenhuis. “Dat blijft voor veel mensen abstract, maar ik zie aan mijn moeder Anja, hoe zwaar ze het echt heeft. Ik ben trots op haar hoe ze zich blijft inzetten voor alle Covid- en niet-Covid-patiënten.” Ook Joey, de partner van verpleegkundige Marleen, komt aan het woord. “Ze heeft het weleens moeilijk als ze thuiskomt. Wat haar bijvoorbeeld opbreekt zijn de discussies met mensen in het ziekenhuis die zich niet aan de coronamaatregelen houden. Dat vindt ze kostbare tijd die ze in de zorg voor haar patiënten wil steken. Er wordt veel van haar gevraagd daarom steun ik haar zo veel mogelijk.”

Respect

De diepe buiging die de samenleving in het begin van de coronapandemie eensgezind maakte voor de zorgprofessionals is verleden tijd. Het applaus heeft plaatsgemaakt voor verdeeldheid en een groeiend onbegrip over de geldende coronamaatregelen in het ziekenhuis. “Maar de maatregelen zijn er niet voor niks”, stelt Carina Hilders, directievoorzitter van Reinier de Graaf, nog maar eens: “Om de zorg te kunnen blijven leveren is een veilige ziekenhuisomgeving noodzakelijk. Ik zie elke dag vol bewondering onze medewerkers klaarstaan voor iedereen die zorg nodig heeft; voor gevaccineerden, niet-gevaccineerden, Covid-patiënten en niet-Covid-patiënten. Zij gaan tot het uiterste en we vragen veel van hen. Ze verdienen onze waardering, respect en dat ze worden gezien.”

#wieziejjindezorg



Met de hashtag #wieziejijindezorg roept het Reinier de Graaf ziekenhuis mensen op om via social media hun waardering uit te spreken voor iemand die werkt in de zorg. Dus ken jij een familielid, een goede vriend of vriendin die overeind blijft voor iedereen die zorg nodig heeft en wil je hem of haar een hart onder de riem steken? Laat dan in deze kerstperiode een persoonlijk bericht achter.



Bron: Reinier de Graaf ziekenhuis