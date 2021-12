Hoe jij een zieke vriend(in) kunt steunen

Als een vriend(in) ziek is wil je er het liefst voor diegene zijn. Vind je het lastig om te bedenken wat je kunt doen voor je zieke vriend(in)? Lees hier hoe jij kunt laten blijken dat je er voor hem/haar bent.

Communiceer



Geef aan dat je er bent voor je vriend(in). Stel voor om mee te gaan met afspraken en te helpen bij andere zaken. Als iemand langere tijd ziek is kan je verwachtingen over elkaar uitspreken zodat er geen miscommunicatie hierover ontstaat. Ondanks dat je vriend(in) ziek is moet je ook aan jezelf denken. Je kunt niet alles in je leven opzij gooien voor je vriendin. Door de verwachtingen te managen voorkom je teleurstellingen.



Dring jezelf niet op



Laat je vriend(in) in zijn/haar waarde en dring jezelf niet op. Als je te veel probeert te helpen kan diegene zich klein en onzeker voelen. Als jij je te veel opdringt kan dit een slechte invloed hebben op de verhoudingen in jullie vriendschap. Hierdoor kan jij jezelf meer als verzorger gaan opstellen. Je vriend(in) heeft ook behoefte aan een gevoel van zelfstandigheid. Ook heeft je vriend(in) soms behoefte aan tijd voor zichzelf. Het is belangrijk dat jullie gelijken blijven in jullie vriendschap.



Gedrag



Laat ook in je gedrag zien dat je er voor hem/haar bent. Gedrag bewijst vaak veel meer dan wat iemand zegt. Het is belangrijk om te blijven praten met je vriend(in) over wat zijn/haar behoefte is.



Het is belangrijk om te blijven praten met je vriend(in) over wat zijn/haar behoefte is. Als iemand langere tijd ziek is kan hij/zij het niet prettig vinden als het tijdens gesprekken constant over de ziekte gaan. Hierdoor he