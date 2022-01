Derde somnoloog in Ziekenhuis Rivierenland

Steeds meer mensen hebben last van slaapproblemen. Om hen de best mogelijke zorg te bieden, zijn in het Slaapcentrum van Ziekenhuis Rivierenland somnologen (slaapexperts) werkzaam. Somnologen zijn medisch specialisten die een extra opleiding in de slaapgeneeskunde hebben afgerond. Het team is nu uitgebreid met een derde somnoloog.

Neuroloog – somnoloog

Na Nicole Wijnberg (neuroloog-somnoloog) en Evelien Braam (longarts-somnoloog) mag nu ook Irene van Balken, neuroloog, zich officieel somnoloog noemen. Zij was de afgelopen twee jaar intensief bezig met het onderzoeken en behandelen van mensen met slaapproblemen. Inmiddels heeft ze van tweehonderd patiënten onderzoeksverslagen gemaakt en slaapadviezen gegeven. Onlangs legde zij met goed gevolg het examen tot somnoloog af bij de ESRS, de European Sleep Research Society.

Slaap is belangrijk

“Slaap is iets wat me al heel lang fascineert. Als je niet goed slaapt, functioneer je niet goed. Vermoeidheid, concentratiestoornissen, minder weerstand, hoofdpijn en geheugenklachten zijn vaak het gevolg. Met daardoor bijvoorbeeld uitval op het werk”, aldus Irene van Balken. “Goed slapen is enorm belangrijk voor het menselijk welzijn. Met relatief eenvoudige adviezen kunnen we al veel verbetering tot stand brengen en daardoor mensen echt een stukje beter maken. Belangrijk is allereerst heel goed dóórvragen als iemand slaapproblemen heeft. Dan komt vaak de oorzaak vanzelf naar boven.”

Maatwerk

In het Slaapcentrum van Ziekenhuis Rivierenland biedt een gespecialiseerd team onderzoek en behandeling aan bij uiteenlopende slaapproblemen. Zorgprofessionals van verschillende disciplines (vakgroepen) werken samen bij de aanpak van slaapproblemen. Dit betekent niet dat elke patiënt altijd met alle behandelaars te maken krijgt. Ieder mens is uniek en daarom is er altijd sprake van maatwerk. Het doel is iedereen met een slaapstoornis zo snel mogelijk een passend advies of behandeling te geven.

Bron: Ziekenhuis Rivierenland