Duurzaam life sciences-gebouw al grotendeels verhuurd

Pivot Park klaar voor de start van bouw Grizzly

Op 1 maart 2022 start de bouw van Grizzly, een groot en duurzaam pand op de Osse life sciences campus. Voorwaarde voor de financiering was dat Pivot Park voldoende huurders aan zich wist te binden. Nu dat is gelukt, kan de realisatie beginnen.

Grizzly wordt een gebouw voor meerdere huurders. Met een oppervlakte van 11.000 m², verdeeld over acht verdiepingen, wordt dit gebouw de grootste op de life sciences campus. Eind 2020 werden de bouwplannen al aangekondigd en in mei van dit jaar ging de provincie Noord-Brabant akkoord met de financiering. Voorwaarde die de Provincie voor de financiering heeft gesteld is een minimale huurbezetting van 70 procent. Nu Pivot Park dit heeft gerealiseerd, staan alle seinen op groen om op 1 maart te starten met de bouw. De eerste vijf huurders zijn Acerta Pharma, ImmunoPrecise Antibodies, NTRC, Oncolines en Organon.

Vertrouwen

Het is dankzij de financiering van aandeelhouders provincie Noord-Brabant en gemeente Oss dat Pivot Park de juiste stappen kan zetten om te groeien en huurders te faciliteren waar nodig. Brigitte Drees, directeur van Pivot Park, is heel blij dat de bouw van Grizzly van start kan. “Dat we kunnen beginnen, hebben we vooral aan de vijf huurders te danken. Geweldig om te zien dat zij alle vertrouwen hebben in onze plannen en ambities. Al deze huurders zijn al op Pivot Park gevestigd, maar zijn op hun huidige plek uit hun jasje gegroeid.” Debby Kruijsen, General Manager bij ImmunoPrecise Antibodies bevestigt dit. “De realisatie van het high-tech gebouw Grizzly geeft ons de kans om onze hoogkwalitatieve en innovatieve activiteiten als one-stop partner voor ontwikkeling, selectie, engineering en productie van therapeutische antilichamen te intensiveren en fors uit te breiden.”

Ook gevestigd op Pivot Park, Acerta Pharma is een van de nieuwe huurders. Directeur Nico Stam licht toe dat Acerta Pharma zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld tot het Europese research centrum voor nieuwe medicijnen voor hematologische oncologie binnen het farmaceutisch bedrijf AstraZeneca. “Door de snelle groei van onze activiteiten in Nederland, is een forse uitbreiding van de research laboratoria noodzakelijk. We zijn daarom zeer blij met ons toekomstig nieuwe research centrum in het Pivot Park van meer dan 2,700 m2, dat plaats biedt aan ruim 140 personen actief in research en klinisch onderzoek van innovatieve medicijnen. Het nieuwe R&D centrum beschikt over ‘state-of-the art’ chemie en bioscience laboratoria. Deze centrale locatie stelt ons in staat getalenteerde wetenschappers aan te trekken uit heel Europa.”

Ecosysteem versterken

Volgens gedeputeerde Erik Ronnes (Ruimte) gaat het hier om veel meer dan het neerzetten van een stenen gebouw. “Met deze nieuwbouw ondersteunen we de drie hoofddoelstellingen van Pivot Park. We bevorderen innovatie en werkgelegenheid en dragen bij aan een winstgevende exploitatie. Voor het versterken van het ecosysteem dat op zo’n campus bestaat, is het nodig dat bedrijven en mensen bij elkaar in de buurt zitten, faciliteiten delen en zo tot nieuwe producten en diensten komen. Een campus is op die manier de kern van ondernemerschap, innovatie en onderwijs.”

Definitieve naam

Het nieuwbouwpand is ontworpen door studio Proof of the Sum uit Amsterdam, en voldoet aan de BENG-eisen (Bijna Energie Neutraal Gebouw). Het Rotterdamse Dura Vermeer is de aannemer. Als de bouw volgens plan verloopt, kunnen de huurders het gebouw vanaf oktober 2023 betrekken. Bij de oplevering krijgt Grizzly (wat een werknaam is) ook zijn definitieve naam.

Bron: Pivot Park