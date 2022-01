Duizenden mensen onzeker over behoud ggz-dagbesteding

Cliëntenorganisatie MIND vraagt om harde garanties

Duizenden cliënten in de ggz die op dit moment dagbesteding vanuit de zorgverzekeringswet ontvangen, dreigen die te gaan verliezen omdat het geen geneeskundige zorg betreft. Zij zouden voor hun dagbesteding een beroep moeten doen op de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo). De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft gemeenten in november echter geadviseerd deze dagbesteding voorlopig niet over te nemen. MIND vraagt aan zorgaanbieders en financiers garanties dat dagbesteding voor ggz-cliënten in 2022 behouden blijft.

Onzekerheid over vergoeding

Het is nog niet precies bekend hoe groot het probleem is. Het gaat om 6-7000 cliënten in totaal die dagbesteding ontvangen, waarvan een nog onbekend deel geen aanspraak kan maken op dagbesteding vanuit de Zorgverzekeringswet. Voor hen is het onzeker of gemeenten de dagbesteding gaan overnemen en zo ja, wanneer dat geregeld is. MIND wil af van deze vrijblijvende benadering. We wijzen daarbij op de centrale rol die preventie inneemt in het nieuwe regeerakkoord, ook op het gebied van mentaal welzijn. Dagbesteding heeft bij uitstek een preventieve werking: het geeft cliënten immers een dagstructuur, biedt zinvolle activiteiten en sociale contacten. Hier niet in investeren is triest en schadelijk voor cliënten en zal leiden tot verergering van psychische en psychosociale problematiek, en tot een grotere kans op crisissituaties.

Partijen nemen geen verantwoordelijkheid

Het Ministerie van VWS, de Nederlandse Zorgautoriteit, Zorgverzekeraars Nederland, de VNG en de Nederlandse ggz verzekeren MIND dat continuïteit van zorg ook voor hen prioriteit heeft. Daar vindt ook intensief overleg over plaats. Maar pal voor het nieuwe jaar is er nog steeds geen precies inzicht in de omvang van het probleem en ligt er nog geen oplossing. MIND roept de verantwoordelijke partijen op om ook daadwerkelijk hun verantwoordelijkheid te nemen en wil nu harde garanties dat de bestaande dagbesteding in 2022 kan worden voortgezet. Die toezegging staat wat ons betreft op nummer één. Het gesprek over wie uiteindelijk de rekening betaalt, staat op nummer twee.

De onzekerheid over continuïteit van dagbesteding toont aan dat er nog veel werk is te verzetten om de samenhang tussen ggz en sociaal domein in de praktijk vorm te geven. Cliënten mogen daar niet het slachtoffer van worden. Het nieuwe kabinet zal snel met structurele oplossingen moeten komen. Maar op de korte termijn heeft behoud van dagbesteding prioriteit.

Bron: MIND