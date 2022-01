(Basis)psycholoog oplossing voor GGZ-wachtlijst?

GGZ slaat alarm, Psyned breidt behandelcapaciteit uit met 300e psycholoog





Waar wachten binnen de GGZ-instellingen al jaren de norm is, verwelkomt behandelorganisatie Psyned haar 300e psycholoog bij wie je, net zoals bij veel andere Psyned psychologen, zonder wachtlijst terecht kunt. Doordat de organisatie anders handelt dan anderen, sluiten steeds meer psychologen Nederland breed zich aan en maken ze samen grote impact op de alsmaar langer wordende wachtlijst.



Vergeet de reguliere ‘huisarts-route’

”Een serieuze oplossing voor de noodoproep vanuit de GGZ” zoals zorgmanager en psycholoog Aerjen Tamminga de zorg van Psyned beschrijft. Want wat veel mensen zich niet realiseren, is dat je ook zonder verwijzing van de huisarts psychische hulp kunt krijgen. ”De enige route naar mentale zorg die bekend is, is die waar je eerst naar de huisarts gaat voor een verwijsbrief en vervolgens – in de meeste gevallen – op een GZ-wachtlijst terecht komt. Op basis van de meest recente data van Vektis (oktober 2021) is de wachttijd voor basis GGZ gemiddeld drie maanden en dat kan oplopen tot bijna een half jaar (in Drenthe). Terwijl dit wachten de situatie in veel gevallen verslechterd en er anderzijds duizenden (basis)psychologen in Nederland zijn waarbij je wél direct terecht kan voor goede zorg. Dit kan echt anders”.