Opsluiten van onschuldige kinderen moet stoppen

86% van de kinderen komt beschadigd uit gesloten jeugdzorg

Het Vergeten Kind start vandaag een petitie om het opsluiten van kinderen met forse trauma’s en complexe problematiek te stoppen. In 2020 zaten er in Nederland ruim 1.800 kinderen die niets strafbaars gedaan hebben voor korte of langere tijd in de gesloten jeugdzorg. Deze kinderen worden niet geholpen door ze op te sluiten. Sterker nog, uit onderzoek is gebleken dat opsluiten en andere vrijheidsbeperkende maatregelen bij 76% van de kinderen leidt tot nog grotere psychische problemen en nieuwe trauma’s. De stichting wil met de petitie bereiken dat het plaatsen van kinderen in de gesloten jeugdzorg stopt, de wet wordt aangepast en dat er goede alternatieven komen die kinderen wel helpen. Tijdens de Week van Het Vergeten Kind, van 28 januari tot en met 4 februari, zal de stichting in actie komen om zoveel mogelijk Nederlanders de petitie te laten tekenen.

Jason (23) kwam na een verleden van huiselijk geweld en seksueel misbruik in de gesloten jeugdzorg: “Ik was suïcidaal en had hulp nodig. Maar ik kreeg geen hulp, geen therapie, geen school. Vriendschappen vielen weg. Alles wat ik had, is stukgemaakt. Geweld kende ik al. Wat ik nodig had, was het tegenovergestelde: een liefdevolle, veilige omgeving.” Jason strijdt samen met Nienke (boven), Carlijn, Jarno en Sanne, allen slachtoffer van gesloten jeugdzorg, mee met Het Vergeten Kind.

Onderzoek ‘Ik ben het niet waard, dus droppen ze mij maar hier’

De stichting heeft onderzoek gedaan onder 37 jongeren, waarvan er 16 in 2020/2021 nog in de gesloten jeugdzorg zaten. De uitkomsten zijn schokkend:

87% van de kinderen werd door begeleiders vastgepakt en op de grond geduwd en 78% werd wel eens in een isoleercel opgesloten.

84% van de kinderen heeft geen behandeling gekregen voor het verwerken van trauma’s en 76% geeft aan dat ze onvoldoende onderwijs heeft gekregen.

76% heeft er psychische klachten bij gekregen, 86% stelt beschadigd uit de gesloten jeugdzorg te zijn gekomen en slechts 16% zegt te zijn geholpen door de gesloten jeugdzorg.

Stop gesloten jeugdzorg

“Het opsluiten van kinderen is schadelijk, waarmee ook nog eens de rechten van het kind worden geschonden. Volgens het Kinderrechtenverdrag is het opsluiten van kinderen op civielrechtelijke basis een uiterste maatregel. Echter, Nederland grijpt te makkelijk en te vaak naar deze uiterste maatregel”, aldus Margot Ende-van den Broek, directeur van Stichting Het Vergeten Kind. Petitietekenaars tekenen voor een aanpassing van de wet. Hoofdstuk 6 van de jeugdwet zou geschrapt moeten worden, waardoor er geen gesloten machtigingen meer door de rechter kunnen worden afgegeven. Tevens tekenen petitietekenaars voor het in hoog tempo ontwikkelen van alternatieven, waardoor kinderen met complexe problematiek wel de zorg krijgen die ze nodig hebben.

De Week van Het Vergeten Kind – 28 januari t/m 4 februari

De agenderingscampagne en petitie lopen van 17 januari t/m 20 februari. Binnen de campagne-periode organiseert de stichting de ‘Week van Het Vergeten Kind 2022’ (28 januari t/m 4 februari). Tijdens deze Week organiseert de stichting diverse activiteiten en gaan de ervaringsdeskundigen van gesloten jeugdzorg samen met de ambassadeurs van de stichting, onder wie Jamai Loman, Natasja Froger, Angela Schijf, Juvat Westendorp, Saar Koningsberger, Babette van Veen, Inge de Bruijn en Jörgen Raymann op pad om zoveel mogelijk aandacht te vragen voor de problematiek. Zo wil de stichting beleidsmakers ervan overtuigen dat het opsluiten van kinderen die hulp nodig hebben, moet stoppen.

Bron: Het Vergeten Kind