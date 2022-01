Ronald McDonald Huizen Amsterdam bundelen krachten op één locatie

Ronald McDonald Huizen VUmc en Emma Amsterdam gaan per 15 maart 2022 samen verder op één locatie. Huis Emma biedt dan een warm thuis aan alle families waarvan het kind wordt behandeld in het Emma Kinderziekenhuis, onderdeel van het Amsterdam UMC. Met dit samengaan volgen de Ronald McDonald Huizen de fusie van de kinderafdelingen van Amsterdam UMC.

De kinderafdelingen van het Emma Kinderziekenhuis, tot voor kort verdeeld over de locaties VUmc (Boelelaan) en AMC (Meibergdreef), zijn eind 2021 samengevoegd op locatie AMC. Op locatie VUmc is hierdoor geen Ronald McDonald Huis meer nodig. Ronald McDonald Huis VUmc sluit daarom per 15 maart 2022 de deuren. Ronald McDonald Huizen Amsterdam volgen zo het zorglandschap, dat continu in beweging is.

Zorgvuldig besluit

Het besluit om de twee Huizen te laten samengaan, is zorgvuldig gemaakt, benadrukt de bestuursvoorzitter van Ronald McDonald Huizen Amsterdam, Jan van der Steenhoven: “Met het samengaan van de twee Amsterdamse Ronald McDonald Huizen op één locatie volgen we de ontwikkelingen in de zorg en zijn we daar waar onze hulp het meest nodig is. Dit is een logische stap, gezien de verhuizing van de kinderafdelingen van het Emma Kinderziekenhuis van Amsterdam UMC, van locatie VUmc naar locatie AMC.”

Grootschalige renovatie Huis Emma

Om ook in de toekomst alle gezinnen te kunnen opvangen wordt Huis Emma Amsterdam vanaf het voorjaar 2022 gerenoveerd, verbouwd en verduurzaamd. Tijdens deze renovatie kunnen gezinnen met een ziek kind terecht op een tijdelijke locatie, op enkele minuten loopafstand van het Emma Kinderziekenhuis van Amsterdam UMC. Zo vinden ouders ook tijdens de renovatie van het Huis een warme plek dicht bij hun zieke kind. Naar verwachting heropent Huis Emma haar deuren in het voorjaar 2023.

Veel waardering voor vrijwilligers

Ronald McDonald Huis VUmc heeft de afgelopen 23 jaar ruim 17.000 gezinnen opgevangen. Dat is alleen mogelijk geweest dankzij het sterke netwerk van vrijwilligers, sponsors en donateurs. Aafke de Haan, manager Ronald McDonald Huizen Amsterdam: “We zijn alle vrijwilligers, sponsors en donateurs die zich de afgelopen jaren met hart en ziel hebben ingezet voor Huis VUmc ontzettend dankbaar. Samen hebben wij het écht het verschil gemaakt voor gezinnen met een ziek kind.”

Bron: Ronald McDonald