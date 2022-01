Korte wachttijd door extra BRCA-gendragerspreekuur en behandelcapaciteit

Snelle toegang borstkanker gendragers in het Alexander Monro Ziekenhuis

Het landelijke in borst(kanker)zorg gespecialiseerde Alexander Monro Ziekenhuis heeft een extra gendragerspreekuur en bijbehorende behandelcapaciteit ingericht zodat BRCA-gendragers sneller terecht kunnen. Momenteel is de wachtlijst voor preventieve borstverwijdering in Nederland in veel gevallen lang en loopt deze verder op.

Dragers van onder andere het BRCA-1 en BRCA-2 gen hebben een verhoogd risico op borstkanker en eierstokkanker. In Nederland krijgt 1 op de 7 vrouwen borstkanker. In 5 tot 10% van de gevallen is erfelijke aanleg de oorzaak. Dit brengt vaak onzekerheid en onrust met zich mee. Een groeiende groep vrouwen kiest er daarom voor om hun borsten preventief te laten verwijderen.

Miranda Ernst, oncologisch chirurg en medisch manager in het Alexander Monro Ziekenhuis: ‘Op het extra gendragerspreekuur worden de verschillende mogelijkheden besproken en afgestemd. Vanzelfsprekend wordt er eerst een up-to-date diagnostische uitgangssituatie bepaald. Vervolgens wordt samen met de patiënt bekeken of er behoefte is aan een preventieve verwijdering, een directe reconstructie of een oplossing in etappes.’

Marjolein de Jong, bestuurder Alexander Monro Ziekenhuis: ‘In het in borstkanker gespecialiseerde Alexander Monro Ziekenhuis hebben we ruime ervaring met gendragerschap en zijn we gespecialiseerd in oncoplastische chirurgie. Het is belangrijk in deze spannende tijd met inhaalzorg dat deze groep weet dat ze niet hoeft te wachten met een verhoogd risico maar snel terecht kan. Het extra gendragerspreekuur en bijbehorende behandelcapaciteit maakt dit mogelijk.’

Foto’s: Alexander Monro Ziekenhuis

Over borstkanker

De zorg voor borstkankerpatiënten heeft de afgelopen jaren vooruitgang geboekt. Toch blijft verbetering van de zorg noodzakelijk. Borstkanker is al jaren de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Elk jaar wordt in Nederland bij ruim 17.000 vrouwen borstkanker (inclusief voorloperstadium) geconstateerd. Dat betekent dat ongeveer 1 op de 7 vrouwen borstkanker ontwikkelt. Bij 5 tot 10% is erfelijke aanleg de oorzaak. 20-25% van de nieuwe patiënten is jonger dan 50 jaar. Jaarlijks sterven er nog altijd 3.000 vrouwen aan borstkanker; dat zijn er 9 per dag.

Over het Alexander Monro Ziekenhuis

Het AMZ is hét gespecialiseerde ziekenhuis met landelijke toegang voor het diagnosticeren en behandelen van borstkanker, goedaardige borstaandoeningen, erfelijke aanleg, familiair verhoogd risico, second opinions en vervolgtrajecten vanuit het bevolkingsonderzoek.

Bron: AMZ