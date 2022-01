Zorg patiënten Jeroen Bosch Ziekenhuis op andere locatie ingehaald

In de afgelopen periode is door corona voor veel patiënten de operatie uitgesteld. Zo ook voor patiënten van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ). Dat is erg vervelend voor hen, zeker omdat dit betekent dat zij langer met klachten rondlopen. De zorgprofessionals van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) zoeken dan ook voortdurend naar creatieve oplossingen om mensen zo snel mogelijk op een veilige en kwalitatief goede manier te kunnen helpen. Een van deze oplossingen is de samenwerking met Orthoparc. Vanaf 17 januari 2022 kunnen patiënten van het JBZ hier geopereerd worden voor bijvoorbeeld knie- en heupprothese.

Als eerste komen patiënten van Orthopedie in aanmerking. Later wordt gekeken of patiënten van andere specialismen ook hier geopereerd kunnen worden. Het gaat om patiënten (jonger dan 75 jaar) die een relatief eenvoudige ingreep nodig hebben die in dagbehandeling kan worden gedaan. Doordat deze patiënten buiten het JBZ worden behandeld, is er in het ziekenhuis juist weer meer ruimte voor operaties die niet ergens anders kunnen worden uitgevoerd. Patiënten kunnen kiezen of ze in het JBZ of bij Orthoparc geholpen willen worden. Voor een behandeling in het ziekenhuis moeten deze patiënten langer wachten. De patiënten die hiervoor in aanmerking komen, worden actief door het JBZ benaderd.

Pijn bij dagelijkse dingen



Om kwart over 7 liep Marian de Haan (59 jaar) Orthoparc binnen voor een knieoperatie. Ze was de allereerste patiënt op 17 januari. “Mijn linkerknie is behoorlijk versleten door een oude sportblessure. Mijn meniscus scheurde af en er is destijds een deel van weggehaald. In de loop van de tijd kon ik vanwege de pijn steeds minder. Ik ben in 2017 gestopt met hardlopen, dat ging echt niet meer. Spinning lukte nog wel met enige beperking. Maar op een gegeven moment kreeg ik zelfs pijn bij het doen van mijn dagelijkse dingen.

Ik zei meteen ‘ja’ toen het telefoontje kwam dat ik hier geopereerd kon worden. Hartstikke fijn! Dat was extra leuk, omdat we 11 jaar in Rozendaal hebben gewoond. Het gaat heel erg goed. Mijn fysiotherapeut dacht aanvankelijk dat ik waarschijnlijk na zes weken nog maar één kruk nodig zou hebben. We hebben vanochtend al een klein ommetje buiten gemaakt en denken nu dat er wel eerder een kruk de deur uit kan.”

Kwaliteit van zorg gewaarborgd



Patiënten worden door operateurs van het JBZ geopereerd zodat de kwaliteit van zorg wordt gewaarborgd. Er kan tot 1 april enkele dagen in de week in de kliniek worden geopereerd. De verwachting is dat in deze periode in totaal zo’n 250 tot 300 patiënten kunnen worden geholpen. De voor- en nazorg vindt in het JBZ plaats en ook het medisch dossier wordt door het JBZ bijgehouden. De anesthesie, de operatiekamer, het OK-team, de verpleegkundigen en de materialen worden geleverd door Orthoparc.

Veel patiënten in korte tijd



Een andere creatieve oplossing in een eerdere fase van de pandemie was de intensieve samenwerking die zorgprofessionals van het JBZ zijn aangegaan met verpleeg-, en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT). Hierdoor hebben we veel patiënten van Orthopedie en Gynaecologie in korte tijd kunnen helpen. De insteek was dat mensen na de ingreep dezelfde dag nog naar huis gingen. Indien nodig konden ze ook nog een nacht blijven slapen. Als ze daarna onverhoopt nog verdere zorg nodig hadden, nam één van de VVT-organisaties de zorg over.

Jeroen Bosch Ziekenhuis

Jij verdient zorg die bij je past, dichtbij en op jouw manier geboden. Samen bepalen we wat je nodig hebt en van wie, zodat jij zo lang mogelijk het leven kan leiden dat jij wilt. Wij zetten daarvoor al onze expertise in en zoeken de samenwerking. Bijvoorbeeld met je familie en vrienden, je huisarts, de gemeente en de thuiszorg. Daar staan wij voor als Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Gewoon, omdat jij ertoe doet

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (’s-Hertogenbosch) is een groot topklinisch ziekenhuis met ruim 630 bedden en ruim 4.000 medewerkers. De 260 medisch specialisten zijn binnen het Jeroen Bosch Ziekenhuis georganiseerd in de Bossche Specialisten Coöperatie (BSC). Het ziekenhuis verzorgt samen met de BSC de medisch-specialistische zorg in de regio ’s-Hertogenbosch en Bommelerwaard. Voor meer informatie www.jeroenboschziekenhuis.nl.

Orthoparc- Sandstep Healthcare

Orthoparc is onderdeel van Sandstep Healthcare. Sandstep Healthcare is houdstermaatschappij van Medical Parc, Orthoparc, Gender Clinic, Handsoncare, Cosmed kliniek en Spectrum Oogzorg en heeft vestigingen in Rozendaal, Bosch en Duin en Lelystad.

Bron: JBZ