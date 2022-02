‘Durf jij met mij’ lanceert vernieuwde website voor minder eenzaamheid

Na 11 jaar succesvol strijden tegen eenzaamheid is het tijd voor een nieuwe start. Durfjijmetmij.nl, het gratis ontmoetingsplatform voor mensen met psychiatrisch en/of psychosociale problematiek, lanceert een compleet vernieuwde website. Zeker in deze corona-tijd kun je nu nog makkelijker op zoek naar vriendschap of de liefde. En verklein je zo de kans op eenzaamheid. De hele maand februari zijn er winacties en worden er succesverhalen gedeeld.



Per 1 februari staat de nieuwe website durfjijmetmij.nl met een frisse, hippe uitstraling live. Het platform is 11 jaar geleden opgezet omdat we veel eenzaamheid zien bij mensen die in de psychiatrie verblijven. Inmiddels zijn er vele liefdes- en vriendenmatches ontstaan, zijn er bijna 5.000 actieve leden en sluiten zich steeds meer zorginstellingen aan bij durfjijmetmij.nl. Psychische problematiek maakt het wellicht lastig om aansluiting te vinden op andere ontmoetingssites. Durfjijmetmij.nl is een veilige omgeving waar leden het eerste contact online leggen zonder dat er nadruk ligt op zijn/haar problematiek en een match vinden in liefde en/of vriendschap.

Vriendschappen en relaties

Iedereen die lid is van Durfjijmetmij.nl is op zoek naar contact; de één wil online af en toe een e-mail uitwisselen en de ander zoekt een liefdespartner voor het leven. Zo heeft bijvoorbeeld Martin zijn vrouw leren kennen via durfjijmetmij.nl. Hij vertelt: “Dit jaar alweer 5 jaar getrouwd en ik ben er nog steeds blij mee. Daarom zal ik het online daten aan andere mensen aanraden, mits de persoon hier voldoende skills voor in huis heeft. Je moet wel op een bepaalde manier klaar voor zijn om het contact met iemand aan te kunnen.”

Ook worden er vriendschappen gesloten. “Online ontmoeten was een goed idee voor mij omdat ik niet veel uitging, niet naar een disco of café. Dus via mijn computer kan en kon ik makkelijk contact leggen. En inmiddels heb ik mijn match gevonden“, vertelt Moniek, lid vanaf het eerste uur.

Maand van de liefde

Durfjijmetmij.nl viert de lancering door verschillende prijzen weg te geven. Zo maken de leden kans op 10 x 2 kaartjes voor de bioscoop, 10 x 999-games spelpakket en 5 x een restaurant waardebon.

Over durfjijmetmij.nl

Durfjijmetmij.nl is eigendom van en wordt geëxploiteerd door Reakt, onderdeel van Parnassia Groep. Het is een gratis ontmoetingssite voor mensen met psychiatrische en/of psychosociale problematiek. Er kan alleen een lidmaatschap ontstaan als je in zorg bent bij een aangesloten zorginstelling. Deze zorginstelling kan zich aansluiten tegen een jaarlijkse vergoeding. Zo waarborgen we de veiligheid van een kwetsbare doelgroep.