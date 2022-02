FNV: Op 15 maart 24-uursstaking in de jeugdzorg

Duizenden medewerkers die vallen onder de cao jeugdzorg leggen op dinsdag 15 maart 24 uur lang het werk neer. Ze doen dat uit onvrede over aangekondigde bezuinigingen, torenhoge werkdruk, ellenlange wachtlijsten en het uitblijven van een fatsoenlijke cao. Alle planbare zorg vervalt, alleen spoedeisende hulp wordt wel verleend. Het is de tweede keer in de geschiedenis dat jeugdzorgmedewerkers staken.

Ultimatum



FNV Jeugdzorg had het kabinet vorige week een ultimatum voorgelegd dat afgelopen nacht is verstreken. De vakbond eist dat de voorgestelde bezuinigingen op de jeugdzorg van tafel gaan en wil verder onder meer dat rijksgeld voor jeugdzorg wordt geoormerkt, voordat het aan gemeenten wordt overgemaakt. Nu dreigen gemeenten het beschikbare geld ook aan andere dingen uit te geven.

Drastisch hervormen



Ook moet de jeugdzorg drastisch hervormd worden en daarbij zouden de aanbevelingen van de SER en die van de FNV zoals verwoord in het manifest de Jeugdsprong als leidraad moeten gelden. Verder eist FNV dat er een eerlijke loonsverhoging komt voor al die mensen die ondanks de zware omstandigheden nog steeds hun belangrijke werk blijven doen.

Betrokkenheid



De verantwoordelijke bewindslieden hadden vanochtend nog geen reactie gegeven op het ultimatum. Bestuurder Maaike van der Aar van FNV Jeugdzorg: ‘Dit is een beroepsgroep die normaal gesproken liever niet staakt, omdat er enorm veel betrokkenheid is tegenover de kinderen en gezinnen die hulp nodig hebben. Maar het water staat iedereen inmiddels tot ver over de lippen. Dat er snel iets gebeurt om de problemen aan te pakken, is juist ook in het belang van die kwetsbare doelgroep. Het kabinet kijkt echter de andere kant op en dat zorgt voor veel emotie bij onze leden. De actiebereidheid is enorm.’ In 2019 werd er voor het eerst in de geschiedenis gestaakt. Volgende maand zal de tweede keer in het ruim 120-jarig bestaan van de jeugdzorg zijn.

Problemen stapelen zich op



De problemen in de jeugdzorg stapelen zich op. Wachtlijsten worden steeds langer en ondertussen loopt het personeelstekort in de sector verder op, omdat medewerkers vanwege de slechte arbeidsomstandigheden ander werk zoeken. Van der Aar: ‘De verhalen die we van onze leden terugkrijgen zijn schrijnend. Eerder al spraken we van Code Zwart, omdat zelfs jongeren die acuut hulp nodig hebben die niet kunnen krijgen. Medewerkers bezwijken ondertussen onder de stapels met dossiers waar ze maar niet aan toekomen, maar tegelijkertijd moet ieder appbericht dat ze sturen geregistreerd en verantwoord worden. Een onhoudbare situatie.’

32.000 medewerkers



In de cao Jeugdzorg worden afspraken over arbeidsvoorwaarden gemaakt voor zo’n 32.000 medewerkers. De 24-uursstaking vindt plaats op dinsdag 15 maart en valt samen met een eerder aangekondigd protestactie van de FNV van 13.00u tot 14.30u op het Malieveld in Den Haag. Daaraan doen niet alleen duizenden jeugdzorgwerkers mee, maar ook onder meer jongeren, ouders en andere partijen zoals jeugdadvocaten.

Bron: FNV