Eerste thuisbehandeling met coronapillen Paxlovid goedgekeurd

Antiviraal medicijn Paxlovid is onder voorwaarden goedgekeurd. Paxlovid is het eerste coronamedicijn dat patiënten via de mond innemen. De tabletten verkleinen de kans op ziekenhuisopname en sterfte door COVID-19. Paxlovid is bedoeld voor coronapatiënten die geen extra zuurstof krijgen en risico lopen op ernstige ziekte door het coronavirus. Het beoordelingscomité CHMP van het Europees medicijnagentschap EMA heeft vandaag positief advies gegeven. Medicijnautoriteit CBG is vertegenwoordigd in dit comité.

Voorkomen van ziekenhuisopname en sterfte

Uit een studie onder ruim 2.000 COVID-19-patiënten blijkt dat behandeling met Paxlovid de kans op ziekenhuisopname en sterfte verkleint. Al deze patiënten hadden ten minste één onderliggende ziekte. Na de behandeling met Paxlovid werd 0,8% van de patiënten alsnog in het ziekenhuis opgenomen voor tenminste 24 uur, in vergelijking met 6,3% van de patiënten uit de groep die het nepmedicijn (placebo) kregen. In de groep die Paxlovid kreeg waren er geen sterfgevallen. Er waren 9 sterfgevallen in de placebo groep.



De werkzaamheid van Paxlovid is vooral onderzocht bij patiënten die besmet waren met de delta-variant van het coronavirus. Op basis van labonderzoek is de verwachting dat Paxlovid ook werkt tegen andere varianten, zoals de omikron-variant.

De meest voorkomende bijwerkingen bij gebruik van Paxlovid zijn verandering van smaak, hoofdpijn, diarree en overgeven. In enkele gevallen kregen patiënten ook last van spierpijn of een hogere bloeddruk. De bijwerkingen waren over het algemeen mild.

Blokkeert vermenigvuldiging van virus

Paxlovid is een antiviraal medicijn dat bestaat uit twee stoffen: nirmatrelvir en ritonavir. Nirmatrelvir blokkeert het eiwit dat het virus nodig heeft om zich te vermenigvuldigen. Ritonavir zorgt ervoor dat het lichaam de stof nirmatrelvir minder snel afbreekt. Zo kan de stof nirmatrelvir langer zijn werk blijven doen in het lichaam.

Een behandeling met Paxlovid moet binnen 5 dagen na het begin van COVID-19 symptomen gestart worden. De patiënt neemt 5 dagen lang elke 12 uur 3 tabletten in via de mond. Per keer zijn dat 2 tabletten met nirmatrelvir en 1 tablet met ritonavir. De hele kuur bestaat uit 30 tabletten.



Prof. dr. Ton de Boer, voorzitter van het CBG:“Wij hopen dat deze coronapillen een bijdrage kunnen leveren aan de behandeling van mensen thuis. Zorgverleners kunnen Paxlovid voorschrijven aan coronapatiënten die in een risicogroep vallen én waarbij de kans op ziekenhuis opname groot is. Paxlovid helpt niet om besmetting met het coronavirus te voorkomen. Het medicijn is een aanvulling op de bestaande behandelingen en vaccinaties.”

Wisselwerking met andere medicijnen

Van ritonavir is bekend dat het wisselwerkingen heeft met andere medicijnen. Hierdoor kunnen medicijnen sterker of juist minder sterk werken. Dit kan zorgen voor gevaarlijke situaties. Het is belangrijk dat zorgverleners die Paxlovid voorschrijven altijd goed controleren welke medicijnen een patiënt verder gebruikt.

Waarschuwingen en adviezen over het gebruik van Paxlovid in combinatie met andere medicijnen zijn opgenomen in de productinformatie. Ook informeert de fabrikant de betrokken zorgverleners over dit risico. De Nederlandstalige bijsluiter en productinformatie voor zorgverleners volgen zo snel mogelijk.

Inzet in Nederland en Europa

Wanneer de Europese Commissie het advies van het EMA overneemt, is Paxlovid binnen de Europese Unie onder voorwaarden goedgekeurd en komt het beschikbaar voor volwassen COVID-19-patiënten. Het gaat hierbij om mensen die COVID-19 klachten hebben en geen extra zuurstof krijgen, maar wel risico lopen op een ernstige ziek worden.

Bron: CBG-MEB