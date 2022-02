FNV: Jeugdzorgprofessionals halen met collectebus ‘eigen bijdrage’ op in Den Haag

Wie: Ongeveer 10 jeugdzorgprofessionals en ervaringsdeskundigen

Wat: Collecteren voor eigen bijdrage in Den Haag

Waar: Plein, Den Haag

Wanneer: Dinsdag 22 februari, tussen 12.00 en 13.00 uur

Op dinsdag 22 februari lopen ongeveer 10 jeugdzorgprofessionals en ervaringsdeskundigen, samen met vakbond FNV Zorg & Welzijn, met een collectebus rond op ’t Plein in Den Haag. Ze vragen omstanders om een bijdrage te leveren aan de jeugdzorg, omdat de aangekondigde bezuinigingen van 1,5 miljard euro, nog steeds niet van tafel zijn. ‘Jeugdzorgverleners willen zo graag kwetsbare jeugd en jongeren de hulpverlening blijven bieden die ze nodig hebben, maar dat kan niet als er steeds maar bezuinigd wordt op de jeugdzorg’, zegt Maaike van der Aar, FNV-bestuurder Jeugdzorg.

1 miljard bezuinigen via Hervormingsagenda

De Hervormingsagenda Jeugd moet een bezuiniging opleveren van 1 miljard euro. De FNV heeft grote twijfels of dit realistisch is. Niet alleen zijn er nog geen hervormingsplannen opgesteld, maar eerder al publiceerde onderzoeksbureau It’s Public dat alle plannen met deze ingeboekte besparingen slecht onderbouwd zijn.

500 miljoen bezuinigen Begroting niet van de baan

Daarnaast is in de Begroting Jeugd een aanvullende bezuiniging opgenomen van 500 miljoen euro. Tegen de laatste bezuiniging is onlangs via een meerderheid in de Eerste kamer een motie ingediend, waar morgen over wordt gestemd. Dat is een heel duidelijk signaal, dat volgens de FNV niet genegeerd mag worden, maar daarmee is de bezuiniging niet direct van de baan. Uiteindelijk heeft de Tweede Kamer het laatste woord en daar heeft een meerderheid (de coalitie) eerder al tegen de motie gestemd. De FNV voer daarom de druk op.

Landelijke stakingsdag 15 maart

De actie op dinsdag is een opmaat naar de landelijke stakingsdag van de FNV op 15 maart. Van der Aar: ‘In totaal wordt er circa 25% bezuinigd op jeugdzorg. Dat wordt echt de doodsteek van de sector. Door de combinatie van zwaar werk, de onhoudbare manier waarop de jeugdzorg is georganiseerd en de grote tekorten in de sector zien we een enorm verzuim, hoog verloop en geen nieuwe mensen instromen. Dat betekent een hoge werkdruk, onverantwoorde wachtlijsten en dus code zwart.’

Bron: FNV