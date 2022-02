Petitie ‘Stop gesloten jeugdzorg’ overhandigd aan staatssecretaris van VWS, Maarten van Ooijen

Er zijn ruim 134.000 handtekeningen opgehaald. “Ik voel de druk nu echt en ik ben tot op het bot gemotiveerd dat er een stevig plan komt om echt verschil te maken”, aldus staatssecretaris Maarten van Ooijen.

23 februari 2022 – Medio januari startte Stichting Het Vergeten Kind een petitie om het opsluiten van kinderen met forse trauma’s en complexe problematiek te stoppen. In 2020 zaten er in Nederland ruim 1.800 kinderen voor korte of langere tijd in de gesloten jeugdzorg. Deze kinderen hebben zorg en aandacht nodig en worden niet geholpen door ze op te sluiten. Er zijn in totaal 134.010 handtekeningen opgehaald. Ervaringsdeskundigen Jason, Nienke en Carlijn die meewerkten aan de campagne overhandigden vanmiddag samen met ambassadeur Jamai Loman van Het Vergeten Kind de petitie aan Maarten van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, verantwoordelijk voor jeugdzorg. De staatssecretaris belooft om nog voor de zomer met een plan te komen in co-productie met ervaringsdeskundigen.

V.l.n.r. Staatssecretaris Maarten van Ooijen, Nienke, Jason, Carlijn en Jamai Loman. Nienke, Jason en Carlijn overhandigen aan staatssecretaris Van Ooijen 134.010 handtekeningen die opgehaald zijn voor de petitie ‘Stop gesloten jeugdzorg’ van stichting Het Vergeten Kind. Foto: Martijn Beekman

Met de overhandiging van de enorme hoeveelheid handtekeningen vraagt Het Vergeten Kind aan de staatssecretaris om een harde einddatum voor gesloten jeugdzorg en een plan en tijdspad voor de opbouw van alternatieven. Begin deze maand ging de staatssecretaris al tijdens de manifestatie van Het Vergeten Kind, op het Plein in Den Haag, in gesprek met de jongeren. Maar alleen in gesprek gaan, is niet voldoende. Er moeten concrete afspraken komen voor het in hoog tempo ontwikkelen van alternatieve vormen van zorg die deze kinderen wel helpt. Daarom gaat de petitie ook naar de Tweede Kamer, die in november een motie heeft aangenomen om de gesloten jeugdzorg te stoppen.

Het manifest als handreiking



Het Vergeten Kind heeft in een manifest geschetst wat er nodig is om gesloten jeugdzorg te stoppen. Naast een wettelijk verbod pleit Het Vergeten Kind voor meer stabiele kleinschalige woonplekken, therapie zonder wachtlijst en betere ondersteuning van hulpverleners, waardoor zij met meer tijd, ruimte en gerichte training beter kunnen zorgen voor kinderen met complexe problemen.

Over Het Vergeten Kind

Het Vergeten Kind geeft support aan en komt op voor de duizenden kinderen in Nederland die het moeilijk hebben, omdat er thuis veel problemen zijn. Soms is de situatie zo ernstig dat ze niet meer bij hun ouders wonen. Het doel van de stichting is dat deze kinderen er niet alleen voor staan, zich gehoord en gezien voelen, op een veilige en stabiele plek wonen en zich positief kunnen ontwikkelen. Zodat ze hun eigen plek vinden in de maatschappij. Om dit te bereiken organiseert Het Vergeten Kind impactvolle kinderprogramma’s en projecten die bijdragen aan een stabiel en veilig thuis voor alle kinderen in Nederland.

Bron: Stichting Het Vergeten Kind