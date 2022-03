Slaapproblemen onder zorgmedewerkers: ziekteverzuim neemt toe

Steeds meer mensen kampen met slaapproblemen, zo ook zorgmedewerkers. Mensen die werken in de zorg met slaapproblemen melden zich vaker ziek. Dat blijkt uit nieuwe analyses van een onderzoek onder ruim achtduizend zorgmedewerkers van Stichting IZZ in samenwerking met de Universiteit Utrecht. 1 op de 5 zorgmedewerkers heeft ‘klinische slaapproblemen.’ Wat helpt om beter te slapen?

1 op de 5 Nederlanders heeft slaapproblemen. Het zijn dus niet alleen de zorgmedewerkers. De afgelopen twee jaar hebben voor veel stress en druk gezorgd, waardoor mensen zich moe, futloos en uitgeblust voelen. Het feit dat Nederland weer zo goed als helemaal opengaat, en we steeds meer vrij mogen rond bewegen, zal mensen veel goeds doen. Toch wil dit niet zeggen dat problemen met slaap zomaar verdwijnen. Dit vraagt iets van je manier van leven.

Keuzes

De manier waarop je overdag leeft, en dan met name de kwaliteit waarin, zegt alles over de manier waarop je slaapt, en dus in de ochtend wakker wordt onder je overheerlijke dekbed. Keuzes die overdag worden gemaakt, hebben een invloed op je nachtrust. Een lichaam dat de hele dag met 120 kilometer per uur in beweging is geweest, kan zich niet zomaar aan het einde van de avond overgeven aan een diepe slaap. Sta eens wat vaker stil bij de keuzes die je maakt. Zijn deze ondersteunend of niet?

Stop momenten

We zijn gewend om maar door te razen, continu in de doen stand. Dit geldt ook voor mensen die in de zorg werken; altijd bezig en dan ook nog de nachten. Als je lichaam de hele dag in de vierde versnelling staat, is het niet raar dat je lichaam op het moment van naar bed gaan niet tot rust kan komen. Of dit nu in de avond is of als je in de ochtend thuiskomt van werken. Daarom is het belangrijk om af en toe even een stopmoment in te bouwen en te focussen op je adem, gedachtes en lichaam. Dit kan ook als je naar de wc gaat of als je door de gang loopt.

Bouw de dag af

De uren voordat je gaat slapen en voordat je op je zachte hoeslaken gaat liggen, hebben een impact op je nachtrust. Wat doe je de uren voordat je naar bed gaat? Het gaat er niet om dat je niets moet doen, want vaak is er nog van alles, en misschien moet je wel werken. Het gaat erom of je aanwezig bent bij dat wat je doet en of je veel afleiding zoekt. Kijk eens kritisch hoe jouw avonden eruitzien en waar je andere keuzes kan maken.

Piekeren

Het is belangrijk dat er op het werk ruimte is voor een gesprek over slaapproblemen en werkdruk. 81 procent van de zorgmedewerkers piekert weleens, en ze zijn niet de enigen. We hebben al snel het idee dat we tekortschieten en niet genoeg doen. Het is belangrijk dat je door de dag heen je gedachtes en ervaringen ventileert en woorden geeft aan hoe je je voelt. Alles wat je door de dag heen geen plek geeft of onderdrukt, neem je mee naar bed. Spreek je uit en deel wat er in je omgaat. Dit zorgt ervoor dat je hoofd ’s nachts een stuk rustiger is.