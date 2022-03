Glaucoom: Krijg geen spijt, check op tijd

Hoge oogdruk, verminderd gezichtsveld; het zijn gevolgen van de oogaandoening glaucoom. In 2020 waren er bij de huisarts 338.500 mensen bekend met glaucoom. Het is daarmee de meest voorkomende oogziekte in Nederland. 25% van de glaucoom patiënten is bij overlijden blind aan één oog, 10% aan beide ogen. Tijdige opsporing en behandeling kan blijvende schade voorkomen. Om die reden vragen de Oogvereniging en de Optometristenvereniging (OVN) tijdens de Internationale Glaucoomweek (6 t/m 12 maart 2022) aandacht voor deze oogaandoening.

Een sluipmoordenaar, zo wordt de oogaandoening glaucoom ook wel eens genoemd, omdat in het begin niet veel klachten merkbaar zijn. In 2020 waren er in totaal 338.500 mensen met glaucoom bekend bij de huisarts, 146.800 mannen en 191.700 vrouwen. Dit aantal neemt toe met de leeftijd (Bron: Vzinfo).

Wanneer er eenmaal schade is aan het oog, is dit niet meer te herstellen. Tijdige opsporing en goede behandeling (veelal met oogdruppels) kan verdere schade aan het oog en blindheid/slechtziendheid voorkomen. Uit onderzoek van de Universiteitskliniek Oogheelkunde Maastricht blijkt dat bij overlijden 25% van de glaucoompatiënten blind is aan één oog en 10% aan twee ogen. `Te late opsporing is een heel belangrijke oorzaak hiervan’, aldus Carroll Weber, overkoepelend hoogleraar, afdelingshoofd en glaucoomspecialist Universitair Medisch Centrum Maastricht (UMCM).

Risicofactoren

Tijdige diagnose is dus van het grootste belang, maar hoe weet u dat u zich moet laten checken op glaucoom? De risicofactoren zijn leeftijd (40 jaar en ouder), erfelijkheid (glaucoom in de familie), brilsterkte (groter dan -6 of +6) en achtergrond (mensen van Aziatische of Afrikaanse achtergrond hebben een verhoogd risico). Neem in dat geval contact op met uw huisarts voor een verwijzing naar de optometrist of maak direct een afspraak met een optometrist om uw ogen te laten controleren.

Internationale Glaucoomweek

Tijdens de Internationale Glaucoomweek (6 t/m 12 maart 2022) vragen de Oogvereniging en de Optometristenvereniging Nederland aandacht voor een tijdige diagnose van glaucoom om schade aan het oog en blindheid/slechtziendheid te voorkomen.

Luuk-Jan Boon, directeur Oogvereniging: “Het lastige van glaucoom is, dat het een sluipende aandoening is die u niet direct merkt. Als u boven de 40 jaar bent en u mist regelmatig een stoeprandje, denkt u vermoedelijk dat u gewoon een nieuwe bril nodig hebt… terwijl tijdige behandeling (meestal met oogdruppels) gezichtsveld- en zichtverlies kan voorkomen.”

De internationale glaucoomweek zal maandagochtend 7 maart feestelijk geopend worden in het MUMC te Maastricht. Prof. dr. H.J.M. Beckers, hoofd van de Glaucoom Kliniek van de Universiteitskliniek voor Oogheelkunde zal een korte speech geven net als een bestuurslid van de Oogvereniging. Als feestelijke opening krijgen alle patiënten wafels en een A6 kaartje met de afbeelding van de campagne van de internationale glaucoomweek.

Webinars

Tijdens de Glaucoomweek organiseert de Oogvereniging een tweetal webinars: Veilig en verantwoord autorijden met Glaucoom door Bart Melis Dankers van Koninklijke Visio op maandag 7 maart om 20.00 uur en Oogbewegingsperimetrie: een alternatieve meting voor het gezichtsveldonderzoek door Dr. Deepmala Mazumdar, Drs. Gijs Thepass en Dr.ir. Johan op donderdag 10 maart om 20.00 uur. Aanmelden voor deze webinars is mogelijk via de website van de Oogvereniging.

Wie zich tijdens de Glaucoomweek aanmeldt als lid van de Oogvereniging is gratis lid voor de rest van 2022.

Krijg geen spijt, check altijd

“Een oogonderzoek voor de screening op glaucoom is niet ingrijpend, dus laat dat u niet weerhouden om uw ogen te laten onderzoeken door een optometrist als u in de risicogroep valt”, aldus Gabriëlle Janssen, voorzitter OVN.

U vindt de campagne op social media, bij optiekzaken met een optometrist en op beeldschermen in wachtkamers van huisartsen, oogpoli’s en bij Service Apotheken.

Check voor meer informatie over de Internationale Glaucoomweek: www.oogvereniging.nl/glaucoomweek.