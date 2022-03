Veel vraag naar jodiumtabletten door Russische aanval op en inname van grootste kerncentrale in Europa

Vannacht is de grootste kerncentrale van Europa in Zaporizhzhia is vannacht aangevallen. Vannacht woedde er een brand in de kerncentrale. Oekrainse autoriteiten late weten dat de centrale van alle kanten is aangevallen door Russische grondtroepen. Lokale autoriteiten melden dat de situatie “onder controle” is en dat de kerncentrale in Russische handen is.

Hoe gebruik je jodiumtabletten en voor wie is het nuttig en voor wie niet

Veel apotheken krijgen de afgelopen dagen al meer vraag naar jodiumtabletten. En na het nieuws van vannacht zal de vraag naar jodiumtabletten alleen maar toenemen. Maar hoe gebruik je deze middelen?

Jodiumtabletten en een kernramp

Bij een kernongeval kunnen radioactieve stoffen vrijkomen die zich verspreiden via de lucht. Een van die stoffen is radioactief jodium. Radioactief jodium kan door inademing in het lichaam terechtkomen en door de schildklier worden opgenomen. Dit kan op de langere termijn schildklierkanker veroorzaken bij jonge mensen.

Jodiumtabletten nemen bij een kernongeval

Ruim 1,2 miljoen huishoudens die nabij een kerncentrale wonen hebben jodiumtabletten in huis. Jodiumtabletten (kaliumjodide) zijn zonder recept verkrijgbaar zijn bij alle apotheken. Door op het juiste tijdstip jodiumtabletten in te nemen, raakt de schildklier verzadigd met stabiel jodium (ongevaarlijk jodium). De schildklier neemt dan minder radioactief jodium op, waardoor de kans afneemt om schildklierkanker te ontwikkelen. Preventief jodiumtabletten innemen is nutteloos en niet zonder risico. Neem de pillen in alléén als de overheid dit bekend maakt. (Via radio, tv, NL-alert, crisis.nl etc) crisis.nl | Crisis.nl .

Voor wie zijn de jodiumtabletten

De kans op schildklierkanker door de opname van radioactief jodium is het grootst bij (ongeboren) baby’s, (jonge) kinderen en iedereen tot en met 40 jaar. Nogmaals neem de pillen alléén in als de overheid dit bekend maakt. (met dank aan de tip van apotheker Peter Mourad)