Patiënt tevreden over bellen met de dokter, maar wil afspraken over tijdstip

Patiënten zijn over het algemeen tevreden over telefonisch contact met huisarts of specialist, maar ze willen wel graag duidelijkheid over wanneer en door wie ze worden gebeld. Een te vaag tijdstip, zoals ‘de dokter belt vrijdag’, wordt niet op prijs gesteld. Dan komen privéafspraken en werk in de knel. Dat blijkt uit een onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland onder ruim zevenduizend leden van het eigen panel.



Bellen met de dokter scheelt tijd

De meeste mensen zijn tevreden over bellen met de dokter. Het scheelt tijd en ze hoeven niet de deur uit. Vaak gaat het om belafspraken met een arts in een algemeen ziekenhuis (45%) of een huisarts (33%) over een uitslag, een gezondheidsklacht of een controleafspraak. Iets meer dan de helft van de mensen heeft invloed op het tijdstip wanneer de dokter belt, ruim eenderde niet. Wie mee kan beslissen over wanneer er wordt gebeld is vaker tevreden dan wie dat niet kan. De ontevredenheid neemt toe naargelang het tijdvak langer is.





Wat kan beter?

Patiëntenfederatie Nederland ziet op basis van dit onderzoek ruimte voor verbetering in het telefonisch contact tussen zorgverlener en zorgvrager en doet de volgende aanbevelingen.



1. Geef patiënten inspraak in het afspraakmoment

Mensen willen inspraak in het moment van een telefonisch consult, vanwege privacy, privébelangen of werk.



2. Geef patiënten een realistisch maar zo kort mogelijk tijdvak

Mensen hebben het liefst een zo klein mogelijk tijdvak waarbinnen ze contact krijgen met de zorgverlener. Hoe langer het tijdvak, hoe langer ze beschikbaar moeten zijn, thuis moeten blijven en/of andere activiteiten moeten uitstellen.



3. Kom de afspraak na

Het is vervelend als mensen niet op het afgesproken moment worden gebeld. Ze staan dan “in de wacht” terwijl het niet duidelijk is wanneer hun andere activiteiten weer verder kunnen gaan. Soms zitten ze ook langer in spanning vanwege een uitslag.



4. Laat de eigen arts bellen

Patiënten praten het liefst met de eigen arts. Als ze worden gebeld door iemand anders dan verwacht is dat niet erg, mits diegene voldoende op de hoogte is van de persoonlijke situatie en voldoende deskundig is om (vervolg)vragen van de patiënt te beantwoorden.

Bron: Patiëntenfederatie Nederland