FNV roept Tweede Kamer op tot miljardeninvestering voor de zorg

FNV Zorg & Welzijn roept de Tweede Kamerleden op om dinsdag 8 maart tijdens het hoofdlijnendebat aan te dringen op een miljardeninvestering voor de zorg. Bert de Haas, FNV bestuurder ouderenzorg: ‘Als die investering er niet komt, stevent Nederland af op een zorginfarct van ongekende proporties.’

De ministers en staatssecretaris van VWS hebben de Tweede Kamerleden al laten weten dat de manier waarop we de zorg organiseren anders en vele malen beter moet. Maar er wordt alleen gekeken naar kostenbesparing zonder een duidelijke visie over hoe de zorg er over 20 jaar uit zou moeten zien. ‘Over 10 jaar wordt een personeelstekort van ruim 140.000 zorgverleners verwacht en de zorgbehoefte zal door de vergrijzing nog meer toenemen. Het moet inderdaad anders. Alleen is daar juist een investering voor nodig in plaats van een bezuiniging’, aldus De Haas.

Gitzwart-scenario

Volgens de laatste prognoses moeten we in Nederland voor 2031 rekening houden met een tekort van ruim 50.000 werknemers in de verpleeghuizen en ook nog eens 15.000 in de thuiszorg. Dat is een gitzwart-scenario voor de grote groep Nederlanders die het komende decennium ouder wordt. Ook het aantal dementerende mensen zal toenemen. Die hebben allemaal zorg nodig. De Haas: ‘Nu al staan bedden in verpleeghuizen leeg, omdat er te weinig personeel is. Zorgverleners zijn de hoge werkdruk en de lage waardering zat en verlaten om die reden de sector. De groep die achterblijft is echt op. Het ziekteverzuim is nog nooit eerder zo hoog geweest. Er moet nu extra geld komen voor betere arbeidsvoorwaarden. En dan hebben we het over miljarden, niet over miljoenen, want anders halen we nooit het verschil in beloning van 9% met de marktsector in.’

Beperkte visie overheid

De FNV vindt dat het kabinet eerst onder ogen moet zien wat er nodig is om nu en in de toekomst toegankelijke en kwalitatieve zorg te kunnen bieden aan de samenleving. Wat kan de sector doen en wat wordt verwacht van de bijdrage van de samenleving? Nu is daar een te beperkte visie op zonder fundamentele keuzes, met een verwachte stijging van de kosten door de toenemende zorgvraag. De Haas: ’Als daar een bezuiniging tegenover staat, kunnen zorgprofessionals simpelweg niet meer de zorg verlenen op het niveau dat we nu kennen. De huidige plannen van het kabinet staan in schril contrast met de realiteit.’

Toekomst zorgverlening

‘De eerlijke vraag is dan ook hoe wij willen dat de zorgverlening blijft bestaan. Nemen we er genoegen mee dat kinderen straks de luiers van hun ouders moeten gaan verschonen en dat bewoners van verpleeghuizen nog maar één keer per week gedoucht worden? Of willen wij een hoge kwalitatieve zorg behouden? In het laatste geval moet er juist geïnvesteerd worden in de sector, in nieuwe technieken en digitalisering Maar dus ook in betere arbeidsvoorwaarden. Maak het aantrekkelijker zodat mensen er willen werken, en ook willen blijven werken’, zegt De Haas.

Op woensdag 9 maart zal de FNV tijdens een overleg met minister Helder ook de vraag neerleggen voor een realistische langetermijnvisie voor de ouderenzorg. En FNV zal actief, het liefst samen met andere vakbonden én werkgevers, de politiek oproepen nu te investeren in toekomstbestendige zorg.

Bron: FNV