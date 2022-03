InterActing vraagt aandacht voor autisme met speciaal programma

World Autism Acceptance Week: van 28 maart t/m 3 april





Tijdens de jaarlijkse World Autism Acceptance Week organiseert theaterschool InterActing verschillende activiteiten om aandacht te vragen voor autisme. Door deze groep jongeren improvisatietheater aan te bieden, geeft InterActing ze de kans om hun zelfvertrouwen te vergroten.

Stemacteurs en stand-up



Onderdeel van deze speciale week, die plaatsvindt bij Boom Chicago, is ‘Meet the Voices’, een samenwerking met Kaboom Animation Festival. Jongeren met autisme zijn regelmatig fan van stemacteurs uit animatiefilms en series. Om die reden nodigt InterActing een aantal van deze Nederlandse stemacteurs uit: Erik de Zwart, Reinder van der Naalt, Paul Disbergen, Kim van Zeben en Stan Limburg. Zij komen live de stemmen van bekende animatiefiguren vertolken, op donderdag 31 maart van 19:00 tot 21:00 uur

Op zaterdag 2 april is het World Autism Awareness Day. Tijdens deze dag wordt overal ter wereld aandacht gevraagd voor autisme, onder andere door bekende gebouwen en monumenten in een blauw licht te zetten. In Amsterdam doet Boom Chicago hier aan mee. In de grote zaal is daar vanaf 20:00 uur Chris Verlaan te zien met zijn voorstelling ‘Man in de Maak’. Hij is cabaretier, heeft zelf ook autisme en won in 2018 de jury- en publieksprijs op festival Cameretten.

Improvisatietheater



Jonge mensen hebben te maken met een sociale wereld die aan verandering onderhevig is. Snel kunnen schakelen en aanpassingsvermogen zijn hierbij cruciale vaardigheden. Voor jongeren met autisme is dit veel moeilijker; zij willen namelijk structuur, herhaling en voorspelbaarheid. Doorbreken van vaste patronen valt hen in het dagelijks leven dan ook vaak zwaar, wat de ontwikkeling van het zelfvertrouwen in de weg kan staan. Door deze groep jongeren improvisatietheater aan te bieden, geeft InterActing ze de kans om dat zelfvertrouwen te vergroten. Want bij improvisatie comedy draait het ook om snel schakelen en jezelf kunnen aanpassen aan veranderende situaties.

Het onverwachte omarmen



Saskia Maas, medeoprichter van zowel InterActing als Boom Chicago, is tevens moeder van twee kinderen. Haar jongste zoon Aidan (18) heeft autisme. “Omdat mijn man en ik veel weten van improvisatietheater, zijn we met Pim Donkersloot in gesprek geraakt. Hij is pedagoog, gezinstherapeut en ouder van twee autistische kinderen. Samen denken we dat autisten het onverwachte kunnen leren omarmen zodra zij voldoende zelfvertrouwen hebben. En dat bouw je op als je kunt improviseren. Met die overtuiging hebben we InterActing opgezet. Een plek waar je het leven kunt oefenen én nieuwe vrienden maakt.”

Meer informatie over het programma van World Autism Acceptance Week en het bestellen van tickets: InterActing en/of Boom Chicago. Tickets voor ‘Meet the voices’ zijn verkrijgbaar via Kaboom Animation Festival.